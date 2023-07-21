Російські «калібри» влучили у термінали, знищивши понад 100 тонн зерна

Російські війська у ніч на п'ятницю, 21 липня, вдарили ракетами «Калібр» по агропідприємству в Одеській області. Двоє людей дістали поранення. Речниця ОК «Південь» Наталя Гуменюк в ефірі національного марафону, заявила, що росіяни атакували ракетами типу «Калібр», вивівши на чергування в Чорне море ракетоносій серед ночі і спрямувавши ракети дуже складним курсом з використанням особливостей рельєфу.

«Ракети летіли на дуже низькій висоті, виявити їх було складно − тому влучання сталося майже одночасно з сигналом тривоги», – розповіла вона.

Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю, повідомив у Telegram голова ОВА Олег Кіпер.

«Внаслідок вибуху постраждали дві людини. Вони отримали різані рани склом. Їм надана вся необхідна медична допомога», – повідомив він.

Своєю чергою, голова ДСНС Сергій Крук повідомив, що повторний ракетний удар росіян залишив особовий склад рятувальників без двох пожежних машин.

«Одещина. Знищуючи нашу техніку ворог вкотре нагадує про те, що норми міжнародного права, якими рятувальники захищені від атак під час своєї роботи, для нього не мають ніякої ваги і поваги. Повторний ракетний удар залишив особовий склад без двох пожежних машин. Нова автоцистерна навряд чи підлягає відновленню і у такому стані вже точно нікому не допоможе. На щастя, рятувальники не постраждали», – повідомив він.

Зазначимо, що росіяни атакують Одеську область четверту ніч поспіль: нічні атаки на Одесу і область, зокрема на порти та зерносховища, російська армія проводить щоночі з 17 липня – після того, як односторонньо вийшла з «зернової угоди». 19 липня росіяни ударом знищили 60 тис. тонн зерна, що призначалося Китаю.