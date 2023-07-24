Іршавський районний суд Закарпатської області виніс вирок вчителю столичної школи, який в оздоровчому таборі вдарив учня. Його судили за нанесення легких тілесних ушкоджень та призначили 850 грн штрафу.

Як вказано у вироку суду, який винесли у липні 2023 року, випадок трапився 21 травня на території дитячого оздоровчого табора «Зачарована долина», що в урочищі Кам’янка. Між вчителем фізкультури та неповнолітнім хлопцем виник конфлікт, під час якого чоловік вдарив підлітка. Згідно з результатом експертизи, у хлопця виявили синець у потиличній ділянці, що є легким тілесним ушкодженням. За цим фактом правоохоронці порушили кримінальне провадження.

У матеріалах справи вказано, що обвинувачений Сергій Котолевський працює вчителем фізкультури у школі №25 у Києві. Він визнав свою провину.

Справу розглянула суддя Олена Гичка, яка визнала обвинуваченого Сергія Котолевського винним в нанесенні легких тілесних ушкоджень та призначила йому покарання у вигляді 850 грн штрафу.