Стрийський міськрайонний суд Львівщини виніс вирок вчительці, яка прийшла у сервісний центр МВС з купленими правами та спробувала їх поміняти. За використання підробленого документу її оштрафували на 850 грн.

Як вказано у вироку суду, який винесли у липні 2023 року, 6 грудня 2022 року Іванна Штим прийшла у сервісний центр МВС, що розташований у Стрию, та спробували поміняти куплене нею посвідчення водія. У підробленого документа завершився дворічний термін давності, тому жінка хотіла отримати уже справжні постійні права.

У матеріалах справи вказано, що обвинувачена у використанні підробленого документа Іванна Штим працює вчителькою української мови в Орівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Трускавецької міської ради.

У суді Іванна Штим визнала свою провину, але відмовилась від дачі показань. Справу розглянув суддя Володимир Микитин, який визнав обвинувачену винною та призначив їй 850 грн штрафу. На вирок ще може бути подана апеляція.