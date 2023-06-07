Мостиський районний суд Львівщини визнав винною у вчиненні насильства у сім’ї заступницю директора Волицького НВК Марію Маланчук, яка вчинила психологічне насильство щодо свого чоловіка. Суд призначив жінці 170 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, заступниця директора Волицького НВК (навчально-виховного комплексу) у травні 2023 року вчиняла психологічне насильство щодо свого чоловіка, зокрема погрожувала йому фізичною розправою та висловлювалась нецензурними словами.

Поліція склала на Марію Маланчук протокол про адмінправопорушення за ч.1 ст.173-2 КУпАП (вчинення насильства в сім'ї). Під час судового засідання жінка визнала свою провину.

Справу розглянула суддя Світлана Гіряк, яка визнала Марію Маланчук винною у вчиненні насильства у сім’ї та оштрафувала її на 170 грн. Жінку також зобов’язали сплатити 536 грн судового збору. На постанову ще може бути подана апеляція.