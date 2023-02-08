Сихівський районний суд Львова визнав винним львівського програміста Юрія Консевича, який заблокував своїй колишній дружині доступ до поштових сервісів і соціальних мереж, у порушенні таємниці листування та несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних мереж. Вироком суду чоловіка оштрафували на 68 тис. грн.

Верховний Суд 1 лютого відмовив айтішнику у відкритті касаційного провадження, залишивши вирок без змін, повідомив сайт dev.ua.

За матеріалами справи, інцидент трапився ще у 2019 році. Програміст нашкодив своїй колишній дружині, з якою в нього були неприязні стосунки, змінивши паролі та заблокувавши їй доступ до її облікових записів на поштових сервісах ukr.net, Google, а також до соцмережі Facebook.

З цього приводу жінка, яка теж є працівницею IT-компанії, звернулася з заявою в поліцію, пояснивши, що такі дії колишнього чоловіка спричинили їй проблеми на роботі – вона втратила багато конфіденційної інформації, листи та переписки. За цим фактом було відкрите кримінальне провадження.

У суді Юрій Консевич свою вину не визнав, заявив, що це могла зробити будь яка особа, яка мала доступ до його роутера, квартири чи мережі Wi-Fi. Однак його вину було доведено зібраними у справі доказами.

Нагадаємо, що у травні минулого року Cихівський райсуд Львова визнав Консевича винним у порушенні таємниці листування (ч. 1 ст. 163) та несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних мереж (ч. 1, 2 ст. 361 ККУ). При цьому його було звільнено від кримінальної відповідальності за порушення таємниці листування у зв’язку з закінченням строків давності та призначено остаточне пакарання у вигляді штрафу 68 тис. грн. Львівський апеляційний суд у жовтні 2022 року залишив вирок суду першої інстанції без змін.

Після цього Юрій Консевич подав касаційну скаргу, але Верховний Суд 1 лютого залишив вирок без змін. Ухвала Верховного Суду остаточна і оскарженню не підлягає.