Луцький суд призначив 42,5 тис. грн штрафу чоловікові, який продав файл для злому облікових записів у TikTok. Закупівлю провели правоохоронці у рамках оперативної закупки, за файл з інструкцією з використання вони заплатили 150 грн. Відомо, що обвинувачений підписав угоду про винуватість з прокурором, яку згодом затвердив суд.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 8 лютого, на початку травня 2021 року Дмитро С. знайшов в інтернеті посилання на файли скриптів, за допомогою яких можна «зламати» облікові записи в соцмережах чи електронну пошту. Згодом він зареєструвався на спеціальному форумі, де запропонував придбати ці файли.

Слідство задокументувало один епізод з продажу скриптів, який відбувся 22 грудня у рамках оперативної закупки. Відомо, що вона обійшлась у 150 грн. Архівний файл, в якому також була інструкція, як зламати систему захисту облікового запису в TikTok, Дмитро С. надіслав підставному покупцю через Telegram.

Про обвинуваченого відомо, що він офіційно не працює, має середню освіту, також володіє навичками програмування. До цього випадку він судимостей не мав.

У січні обвинувачений уклав угоду про винуватість, у якій щиро розкаявся у вчиненому та погоджувався на покарання за ч.1 ст. 361-1 ККУ (збут шкідливих програмних чи технічних засобів). Суддя Алла Полюшко затвердила її. Відтак Дмитро С. повинен заплатити 42,5 тис. грн штрафу.