Чоловік продавав персональні дані українців через Telegram

Луцький міськрайонний суд оштрафував на 35 тис. грн волинянина Юрія Дробота, який продавав фотокопії паспортів українців з персональними даними. Як встановило слідство, чоловік продавав інформацію через Telegram. Хто саме був покупцем, у матеріалах справи не зазначають, втім, відомо, що оплачували покупку в російських рублях.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 15 листопада, фотокопії українських паспортів обвинувачений Юрій Дробот продавав через Telegram. Як саме він їх отримав, у матеріалах справи не зазначено. Відомо, що у 2019 році чоловік зареєструвався під нікнеймом у Telegram і розмістив оголошення про продаж фотокопій паспортів українців з даними про адресу, дату і місце народження та сімейний стан.

Невідомо, скільки саме копій продав обвинувачений, зазначається лише, що за це він отримав 4,6 тис. грн. Платили йому російськими рублями.

Після викриття чоловік уклав угоду про винуватість з прокурором, а суддя Андрій Сівчук її затвердив. Згідно з вироком, Юрія Дробота визнали винним у порушенні ст. 361-2 ККУ (несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом) та призначили йому 35,7 тис. грн штрафу. Ноутбук, з якого він завантажив фотокопії паспортів, повернуть власнику. Зазначається, що чоловік може оскаржити вирок у апеляційному суді протягом 30 з моменту проголошення.