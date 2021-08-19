Слідчі шукають замовників публікацій та встановлюють повне коло причетних до діяльності ботоферми

У Луцьку викрили ботоферму, яку використовували для поширення фейкової інформації на шкоду державній безпеці України. Обшуки на ботофермі провели у четвер, 18 серпня. Під час них правоохоронці вилучили техобладнання. Наразі слідчі встановлюють усі причетних до роботи ботоферми, а також шукають замовників. Відкрито кримінальне провадження, фігурантам справи загрожує від 5 до 10 років ув'язнення.

Як повідомила прес-служба прокуратури області, обшуки провели слідчі управління СБУ у четвер, 18 серпня. «Правоохоронці виявили у Луцьку ботоферму, яку використовували для незаконної підміни телефонного трафіку з метою переадресації дзвінків для їх подальшої анонімізації, а також для анонімного створення псевдоакаунтів в соціальних мережах для розповсюдження фейкової інформації на шкоду авторитету та державній безпеці України», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Під час обшуків слідчі вилучили комп’ютери, VOiP- шлюзи, сім-картки та модеми. Вирішується питання про накладення арешту на все це майно. Також правоохоронці шукають повне коло причетних до функціонування ботоферми осіб, зокрема, замовників публікацій.

Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом здійснення закликів та розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій, які посягають на територіальну цілісність України, та несанкціонованого втручання в роботу мереж електрозв’язку (ч.2 статті 110 та ч.1 статті 361 відповідно). Санкція статті 110 передбачає від 5 до 10 років ув'язнення.