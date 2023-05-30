На Хмельниччині суд призначив рік іспитового терміну підлітку, який знущався над дитиною. Разом з товаришем він прив'язав хлопця до дерева, бив його кропивою і кинув у спідню білизну жабу. У суді він пояснив, що таким чином хотів «провчити його за зухвалу поведінку».

Як йдеться у вироку Шепетівського міськрайонного суду, інцидент стався 9 жовтня. Обвинувачений разом зі своїм товаришем зустріли на вулиці двох молодших хлопців. Ті попросили у них спінінг, щоб піти на риболовлю. Після цього нападники змусили дітей піти з ними до лісу. Одного з хлопців таки відпустили, а іншого прив'язали до дерева.

«Неповнолітній [обвинувачений], взявши в руку живу жабу, помістив її в труси до статевих органів потерпілого. Після цього [інший нападник], тримаючи в руці дві рослини кропиви, її листям наніс по зв'язаних руках близько 20 ударів. Рослину кропиви передав неповнолітньому [обвинуваченому], який, продовжуючи протиправні дії, наніс потерпілому листям кропиви близько 15 ударів по руках, чим спричинив сильний фізичний біль», – йдеться у вироку.

Допитаний у суді обвинувачений свою провину визнав. Розповів, що того дня випадково разом з другом помітив двох хлопців, які йшли «весь час обертаючись на них, що їм не подобалось». Обвинувачений пояснив, що за допомогою знущань хотів «налякати його і провчити за зухвалу поведінку».

Його товариш теж свідчив у суді. Він розповів, що інцидент у лісі знімали на телефон, але навіщо – пояснити не зміг. Обидва хлопці заявили про розкаяння та вибачились перед потерпілим.

Хлопця судили за ч. 1 ст. 127 ККУ (катування) та ч.2 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі людини). Суддя Наталія Стаднічук визнала його винним і призначила два роки позбавлення волі, але від відбування покарання звільнила, обмежившись одним роком іспитового терміну. Вирок поки що не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Додамо, що інший нападник, як зазначено у вироку, ще не досягнув віку кримінальної відповідальності, яка настає з 16 років. Тож матеріалів у судовому реєстрі щодо нього немає.