Наразі поліція затримала двох учасників банди, третій перебуває за кордоном

На Хмельниччині поліція затримала двох розбійників, які грабували та катували людей. Учасники банди проникали у помешкання вночі, зв'язували потерпілих та били їх, вимагаючи віддати гроші. Затримали їх перед тим, як вони готували новий напад. Відомо також, що у підозрюваних був третій спільник, але наразі він перебуває за кордоном, тож підозру йому оголосили заочно.

Про затримання розбійників стало відомо у неділю, 21 травня, після повідомлення прес-служби поліції Київщини. Зазначається, що організатором групи є 29-річний киянин, який перебував у розшуку за бандитизм та викрадення транспорту. Розбійні напади він скоював разом із двома спільниками у Київській області, зокрема, в Бучанському та Броварському районах.

В Ірпені зловмисники увірвались до будинку 70-річного місцевого мешканця, почали його бити, погрожувати та вимагати гроші. Розбійники обшукали весь будинок, забрали готівку і зникли.

У селі Красилівка зловмисники вчинили розбійний напад на родину підприємця, коли ті увечері відпочивали. Озброєні зломисники завдавали удари власнику будинку, погрожували відрізати вуха, а згодом облили пальним та погрожували підпалити. Після того, як родина віддала всі заощадження, – залишили будинок.

«Поліція Київщини затримали розбійників у Хмельницькій області, саме перед тим, як вони готувались вчинити черговий напад. Двоє осіб нині перебувають у слідчому ізоляторі, третьому учаснику злочинного угруповання, який знаходиться за кордоном, заочно повідомлено про підозру», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 187 ККУ (розбій, вчинений в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає до 15 років тюрми.