На Хмельниччині трирічний хлопчик врятував свою матір від 54-річного нападника. Хлопчик почув, як чоловік напав на його матір неподалік дому і попросив її відпустити. Розбійник, побачивши дитину, перестав бити і душити жінку, і втік з місця. Згодом його затримали. За розбійний напад суд призначив йому десять років тюрми.

Як повідомляє прес-служба Хмельницького апеляційного суду, інцидент стався ввечері 12 грудня минулого року в селі Солобківці Ярмолинецької громади. 54-річний чоловік через незачинену хвіртку зайшов на подвір’я будинку родини, якій за гроші допомагав по господарству. У хліві зловив і задушив три домашні качки, проте вийти не поміченим не зміг. На шум прийшла господиня й, упізнавши крадія, пригрозила подзвонити своєму чоловікові. У відповідь той почав її бити кулаками й ломом, що знайшов у хліві, та душити.

«Слідом за мамою у хлів прийшов трирічний малюк. Побачивши знайомого дядька, котрий ще годину тому вечеряв з ними за одним столом, а тепер б’є та душить його маму, хлопчик почав просити її відпустити. Нападник дослухався дитини. Наостанок сказав жінці мовчати про подію, інакше усе спалить», – йдеться у повідомленні.

Поліція знайшла його через десять днів у Івано-Франківську. Там він переховувався у родичів. На судовому засіданні нападник лише частково визнав провину і сказав, що лише раз вдарив жінку, і то рукою. Втім, судмедекспертиза показала, що ударів насправді було набагато більше.

Ярмолинецький райсуд визнав його винним у порушенні ч.4 ст. 187 ККУ (розбій) та призначив десять років ув'язнення з конфіскацією майна. «Свою вину, по суті, обвинувачений визнав лише частково, надавав покази, які спростовувались дослідженими в ході судового розгляду доказами; вибачення, принесені потерпілій під час судових дебатів, носять формальний характер», – зазначив суд.

Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.