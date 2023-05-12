Тіло вбитого 56-річного чоловіка знайшли на вулиці перехожі

Суд на Хмельниччині призначив дев'ять років ув'язнення 52-річному чоловікові, який вбив товариша з мотивів помсти. Як встановило слідство, таким чином чоловік хотів помститись за те, що товариш раніше під час сварки вдарив його в обличчя.

Зазначимо, що злочин чоловік скоїв у селі Малий Чернятин Старокостянтинівської громади у листопаді минулого року. Напередодні інциденту двоє місцевих мешканців разом відпочивали, але в якийсь момент між ними розпочався конфлікт. Отримавши удар в обличчя, обвинувачений пішов геть, однак затаїв образу на знайомого і вирішив помститись.

Того ж вечора він зателефонував потерпілому, призначив зустріч та взяв з собою ножа. Чоловік завдав декілька ударів опоненту в область грудної клітки, один з них потрапив у серце. Він отриманих травм 56-річний потерпілий помер на місці. Його тіло на вулиці знайшли лише вранці місцеві мешканці.

Про вирок суду в цій справі стало відомо у п'ятницю, 12 травня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини. «Суд визнав винним 52-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Його засуджено до 9 років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.