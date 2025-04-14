Жінка народила здорового хлопчика, вагою 3,1 кг

Коломийський міськрайонний суд визнав місцеву мешканку Людмилу Ясінчук винною в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини і призначив їй 2,5 роки позбавлення волі.

Як йдеться у вироку, який винесли 8 квітня, Людмила Ясінчук не стояла на обліку у жіночій консультації та приховувала свою вагітність. У липні 2023 року вона народила здорового хлопчика, вагою 3,1 кг. Після цього обгорнула дитину сорочкою та викинула у криницю з водою, розташовану біля будинку.

Під час судового засідання прикарпатка визнала свою вину і зазначила, що дитина була зачата внаслідок зґвалтування, а немовля вона вбила за порадою біологічного батька. Сестра та мати обвинуваченої розповіли суду, що знали про вагітність і радили Людмилі Ясінчук або обірвати вагітність, або народити і залишити дитину у пологовому будинку.

У свою чергу, лікарі повідомили, що напередодні вбивства обвинувачену привозила «швидка», однак прикарпатка відмовилась від перебування в лікарні. Суд також врахував, що у 2017 році Людмилу Ясінчук позбавили батьківських прав на трьох її дітей.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олександр Калинюк визнав Людмилу Ясінчук винною в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини і призначив їй 2,5 роки позбавлення волі. На вирок можуть подати апеляцію.