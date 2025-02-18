Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

Івано-Франківський міський суд визнав винним у вбивстві через необережність охоронця Франківського драмтеатру імені Івана Франка Михайла Мельницького, але звільнив від покарання, призначивши рік іспитового терміну. У вироку йдеться, що обвинувачений штовхнув колегу, який вдарився головою в бетон і помер у лікарні.

Згідно з матеріалами справи, Михайло Мельницький, який є уродженцем села Виноград Коломийського району, працював охоронцем драмтеатру з 2010 року. До приміщення театру 5 липня 2024 року зайшли двоє працівників, один з яких почав стукати у вхідні двері. Охоронець вийшов та рукою штовхнув його в грудну клітку. Потерпілий впав, вдарився головою об бетон і отримав відкриту черепно-мозкову травму. Згодом, 31 липня, він помер в обласній клінічній лікарні.

У суді Михайло Мельницький повністю визнав провину. Він пояснив, що торік 5 липня приблизно о 6:00 до театру прийшли двоє п'яних працівників, які намагалися потрапити всередину приміщення. Через це обвинувачений й штовхнув одного з них в груди. Охоронець зазначив, що не мав наміру нікого вбивати. Він доставляв потерпілого в лікарню й оплачував витрати.

Представниця загиблого чоловіка не була в залі суду, але повідомила, що не має претензій до Мельницького. Вона просила суд суворо не карати обвинуваченого.

Суддя Наталія Деркач визнала Михайла Мельницького винним у вбивстві через необережність (ч. 1 ст. 119 ККУ) і призначила один рік іспитового терміну. Вирок можна оскаржити в Івано-Франківському апеляційному суді.