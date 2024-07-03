Тернополянина засудили на три роки обмеження волі за вбивство товариша з необережності. 27-річний чоловік в новорічну ніч штовхнув знайомого з балкона. Той не втримався і випав з дев’ятого поверху будинку на вул. Куліша. В суді обвинувачений повністю визнав свою провину.

Правоохоронці з’ясували, що 1 січня 2024 року обвинувачений разом з дружиною приїхав до друга в гості на новорічну вечірку. В квартирі ще перебувало ще четверо людей, серед яких і потерпілий, усі розпивали алкоголь. Близько 06:15 обвинувачений Андрій Кулін вийшов на балкон разом із знайомим. Там вони раптово почали сваритися і чоловік штовхнув обома руками супротивника в плечі.

«В цей момент потерпілий перебував повернутий спиною до відчиненого вікна балкона, і внаслідок поштовху він не втримав рівноваги та випав на зовні будинку. Чоловік приземлився на прибудинкову територію будинку та від отриманих травм, а саме масивної травми тіла із чисельними переломами кісток скелета і ушкодженнями внутрішніх органів, помер на місці події», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 21 червня.

В суді обвинувачений тернополянин повністю визнав свою вину. Він розповів, що розкаявся у вчиненому, підтвердив обставини, які зазначені в обвинувальному акті, а також вказав, що відшкодував завдану шкоду потерпілій. Родичка загиблого на засіданні зазначила, що претензій до обвинуваченого не має, просила його суворо не карати.

Суддя під час обрання міри покарання врахував пом’якшуючі обставини, а саме те, що Андрій Кулін раніше не судимий, одружений, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває. Обставини, які обтяжують покарання, це вчинення злочину в стані алкогольного сп’яніння.

Суддя Лілія Делікатна визнала тернополянина винним у вбивстві з необережності та призначила йому покарання у виді 3 років обмеження волі. Також чоловік повинен відшкодувати судові експертизи в сумі понад 14 тис. грн. Вирок може бути оскаржений до Тернопільського апеляційного суду при поданні апеляційної скарги протягом 30 днів з дня проголошення вироку.