У Тернополі під час святкування Нового року загинув 27-річний чоловік. Його під час сварки викинув з балкона будинку на дев’ятому поверсі його товариш. Про трагедію 1 січня повідомив керівник поліції Тернопільщини Сегій Зюбаненко.

«На жаль, маємо минулої ночі вбивство через необережність. У Тернополі компанія молодих людей зустрічала Новий рік на квартирі. За попередньою інформацією, перебуваючи на балконі, під час сварки один із чоловіків штовхнув іншого. У результаті потерпілий випав з 9 поверху», – написав Зюбаненко у Facebook.

Лікарі констатували смерть 27-річного чоловіка. Поліція затримала зловмисника. Розпочали розслідування за ст. 119 Кримінального кодексу України.