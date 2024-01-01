Причину смерті жінки та її особисті дані встановлюють правоохоронці

У неділю, 31 грудня, у Верховинському районі на Прикарпатті група туристів знайшла в горах загиблу жінку. Рятувальники спустили тіло, причину смерті встановлюють.

Як розповіли в ДСНС Івано-Франківської області, 31 грудня близько 16:00 у селі Зелене Верховинського району в урочищі «Угорські скелі» померла 68-річна жінка, яка йшла у складі групи туристів.

Рятувальники ношами транспортували тіло до населеного пункту та передали поліції. Причину смерті жінки та її особисті дані встановлять експерти та поліція.