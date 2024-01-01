У Верховинському районі під час сходження на гору померла 68-річна туристка
Суспільство — Наталія Шутка, 0 1
0 1
До теми
Причину смерті жінки та її особисті дані встановлюють правоохоронці
У неділю, 31 грудня, у Верховинському районі на Прикарпатті група туристів знайшла в горах загиблу жінку. Рятувальники спустили тіло, причину смерті встановлюють.
Як розповіли в ДСНС Івано-Франківської області, 31 грудня близько 16:00 у селі Зелене Верховинського району в урочищі «Угорські скелі» померла 68-річна жінка, яка йшла у складі групи туристів.
Рятувальники ношами транспортували тіло до населеного пункту та передали поліції. Причину смерті жінки та її особисті дані встановлять експерти та поліція.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter