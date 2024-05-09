Богородчанський районний суд, який виніс вирок Юрію Шевчуку

Богородчанський районний суд Івано-Франківської області визнав винним Юрія Шевчука у незаконному переправленні людей через держкордон та зберіганні боєприпасів. Чоловік має сплатити 510 тис. грн штрафу. Крім цього, у нього конфіскували все майно та на два роки заборонили обіймати посади в правоохоронних органах. У вироку йдеться, що до схем з переправлення ухилянтів поліцейський залучив свою маму.

Згідно з матеріалами справи, які опублікували у судовому реєстрі, Юрія Шевчука 4 квітня 2022 року призначили на посаду помічника чергового чергової частини відділення поліції № 2 у селищі Богородчани. Раніше йому надали звання сержанта поліції. Поліцейський у вересні 2022 року вирішив заробити, переправивши за кордон військовозобов'язаного. Для цього він домовився зі своєю мамою, яка працювала в управлінні соціального захисту населення Івано-Франківської районної державної адміністрації, про виготовлення фіктивного медичного висновку про захворювання неповнолітньої доньки військовозобов'язаного.

Відтак дитині виготовили фіктивні документи про інвалідність, які стали підставою для виїзду чоловіка за кордон. Поліцейський консультував свого клієнта й радив йому перетинати кордон лише з донькою й без дружини. Військовозобов'язаний втікав з країни 14 вересня 2022 року на автомобілі через пункт пропуску «Рава-Руська – Хребене». За послуги він заплатив 6 тис. доларів. У суді обвинувачений зазначив, що на кордоні його клієнт розхвилювався, викликав підозри у прикордонників й ті відмовили у виїзді. Через це поліцейський нібито повернув гроші. Згодом військовозобов'язаному таки вдалося незаконно перетнути кордон.

Юрій Шевчук вирішив й надалі заробляти переправленням ухилянтів. У вересні 2022 року до нього звернувся односелець й попросив допомогти йому виїхати з країни. Поліцейський сказав, що це коштуватиме 6,5 тис. доларів. Юрій Шевчук знову звернувся до своєї мами, щоб та підробила документи військовозобов'язаному, але вона не змогла допомогти, оскільки не вигадала підстав, які могли б забезпечити перетин кордону. Тоді поліцейський вирішив переправляти чоловіка поза межами пунктів пропуску через ліс й залучив до цього свого колегу.

Обвинувачений 23 вересня зателефонував до чоловіка, який планував втекти за кордон, і заявив, що гроші потрібно передати негайно. Колега Юрія Шевчука 10 жовтня привіз ухилянта в Закарпатську область і залишив в домовленому місці. Військовозобов'язаному вдалось нелегально перетнути державний кордон.

Про переправлення ще одного ухилянта за такою ж схемою Юрій Шевчук почав домовлятися у грудні 2023 року. За послугу він попросив у чоловіка 6 тис. доларів. Військовозобов'язаний просив зменшити суму, але обвинувачений збільшив її ще на 500 доларів. Чоловік, який мав бути клієнтом поліцейського, звернувся до правоохоронців і надалі діяв під їхнім контролем.

Поліцейські торік 22 грудня провели обшуки у помешканні Юрія Шевчука й затримали його. Під час обшуку також знайшли вогнепальну зброю, револьвер 1895 року, патрони тощо. Поліцейський не мав дозволу на зберігання зброї.

У суді Юрій Шевчук повністю визнав свою провину. Він розповів, що у вересня 2022 року його мама, яка працювала спеціалісткою в управлінні соцзахисту, розповіла, що односелець шукає спосіб перетину кордону й готовий за це платити. Вони спільно обговорили варіанти, як допомогти втікачеві. Щодо зброї, яку знайшли під час обшуку, то правоохоронець зазначав, що пістолет та всі боєприпаси знайшов на горищі у батьків.

Суддя Любомир Битківський визнав Юрія Шевчука винним у незаконному переправленні людей через кордон та зберіганні зброї (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 15, 1 ст. 263 ККУ) та призначив йому 510 тис. грн штрафу, конфіскував усе майно й заборонив на два роки обіймати посади в правоохоронних органах. Крім цього, екс-поліцейський має сплатити майже 4 тис. грн за судові експертизи. Також суд конфіскував револьвер «Наган» 1895 року до колекції зброї Івано-Франківського НДЕКЦ МВС України. Вирок можна оскаржити в Івано-Франківському апеляційному суді.