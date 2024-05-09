Щоб вийти в-під варти, Дмитрасевич має внести понад 20 млн грн застави

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для заступника міністра аграрної політики Мар’яна Дмитрасевича, підозрюваного в розкраданні державних земель на сотні мільйонів гривень. Дмитрасевича заарештували на два місяці з можливістю внести заставу в розмірі понад 20 млн грн, повідомив Центр протидії корупції у четвер, 9 травня.

35-річний львів’янин Мар’ян Дмитрасевич, який фігурує у провадженні щодо розкрадання землі посадовцями Мінагрополітики, повернувся з відрядження за кордоном 29 квітня. За даними правоохоронців, заступник міністра агрополітики Миколи Сольського також дотичний до злочинної схеми із заволодіння державними землями у Сумській області.

«Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід підозрюваному заступнику міністра аграрної політики Маркіяну Дмитрасевичу. Його відправили під варту до 7 липня включно із альтернативною заставою у 20 млн 276 тис. грн», – повідомили у ЦПД.

Якщо заступник міністра внесе заставу, він повинен буде утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними у справі, здати закордонні документи та надягнути електронний браслет. Дмитрасевич може оскаржити ухвалу в апеляційній палаті ВАКС.

Нагадаємо, за версією слідства, Маркіян Дмитрасевич допомагав Миколі Сольському заволодіти землею на Сумщині на 291 млн грн. Крім того, Дмитрасевича підозрюють у спробі заволодіння землею на 190 млн грн. Зокрема, заступника Сольського підозрюють в підготовці судових проектів, які легалізували заволодіння земельними ділянками у держпідприємств «Іскра» і «Надія».

Крім того, Маркіян Дмитрасевич та Микола Сольський могли узгоджувати подання технічного позову, щоб зупинити розгляд справи про заволодіння земельними ділянками. Слідство повідомило, що такі ж схеми могли відбутися за участі посадовців в інших областях – зокрема, на Рівненщині, Одещині, Кіровоградщині, Чернігівщині та Закарпатті.

23 квітня міністру агрополітики Миколі Сольському повідомили про підозру в заволодінні державною землею у 2017-2021 роках площею близько 2,5 тис. га. Сам Сольський заявив, що тоді не обіймав посаду міністра та голови Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики та працював адвокатом. Міністр заявив, що продовжить виконувати свої обов’язки, поки триває слідство, проте згодом подав заяву на звільнення з посади. Заяву розглядатимуть депутати Верховної Ради 9 травня.

26 квітня Сольського взяли під варту з можливістю вийти під заставу в розмірі понад 75 млн грн. Того ж дня він вийшов з СІЗО.