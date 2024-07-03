Подія сталася в Чернівцях на вул. Садовій

У Чернівцях на вулиці Садовій 4-річна дівчинка випала з вікна третього поверху. Дитина залишилася жива. Її медики швидкої допомоги госпіталізували в реанімацію Чернівецької обласної лікарні швидкої допомоги.

Подія сталася увечері 2 липня в Чернівцях на вул. Садовій, повідомило «Суспільне.Чернівці». Люди, які проходили повз будинку і стали очевидцями нещасного випадку, зателефонували в поліцію і викликали швидку медичну допомогу. Речниця нацполіції Чернівецької області Кароліна Маришева зазначила, що на місце події виїжджали правоохоронці.

Поліцейські обстежили територію і будинок, з вікна якого випала дитина. Попередньо, 4-річна дівчина випала з незачиненого вікна квартири на третьому поверсі.

В Чернівецької обласної лікарні швидкої допомоги зазначили, що зараз дівчинка перебуває в реанімації. У неї лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму, переломи основи черепа та кісток тазу. Стан дитини стабільний – загрози її життю немає.

Правоохоронці внесли випадок падіння дитини з відчиненого вікна в ЄРДР для перевірки, проводять розслідування. За недогляд батькам дівчинки загрожує адміністративна відповідальність.