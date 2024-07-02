У Львові з вікна будинку на проспекті Чорновола випав літній чоловік
Унаслідок травм він помер на місці
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Медики констатували смерть постраждалого
У вівторок, 2 липня, у Львові з вікна будинку на проспекті Чорновола випав літній чоловік. Про це ZAXID.NET повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.
Подія трапилася орієнтовно між 17 і 17:30. Вік чоловіка – приблизно 60 років. Він випав з вікна на четвертому поверсі. Унаслідок отриманих травм постраждалий помер на місці.
Поліція з’ясовує обставини події, на місці працюють усі необхідні служби.
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