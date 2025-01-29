Затриманим загрожує до 15 років ув’язнення

Правоохоронці запобігли вбивству 36-річної мешканки Коломийського району, яке замовив її чоловік разом зі спільником. Затриманим загрожує до 15 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 29 січня, намір вбити власну дружину виник у 49-річного прикарпатця через ревнощі. Замах на її життя чоловік організував разом з 47-річним спільником.

«Зловмисники підшукали виконавця, якому пообіцяли 2000 доларів за те, щоб він ввів 36-річній потерпілій смертельну дозу наркотичних речовин. Фігуранти уже й передали аванс виконавцю. За силової підтримки спецпідрозділу КОРД обох підозрюваних викрили перед вчиненням злочину», – зазначили правоохоронці.

Під час обшуків у помешканнях затриманих вилучили саморобні вибухові пристрої. За замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб, підозрюваним загрожує від десяти до п'ятнадцяти років ув’язнення.