Потерпілий помер внаслідок численних ударів по голові

Богородчанський районний суд визнав винним слюсаря з Калуша Руслана Доцяка в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що призвело до смерті потерпілого. За вбивство коханця своєї дружини прикарпатцю призначили 3 роки позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 30 серпня, ввечері 4 грудня 2023 року обвинувачений на ґрунті ревнощів побив до смерті чоловіка, з яким зраджувала його дружина.

Під час судового засідання Руслан Доцяк визнав свою вину і розповів, що є одруженим, має неповнолітню дитину і працює слюсарем на приватному підприємстві «Макрос ІФ» у Калуші. Сказав, що того дня він телефонував своїй дружині, проте вона не відповідала. Раніше між ними була розмова щодо її подружньої зради з чоловіком, який проживає в селі Забережжя, і вони домовились, що такі випадки більше не повторяться.

Усвідомивши, що дружина перебуває вдома у коханця, він поїхав у Забережжя і зайшов в його будинок. Дружина в цей час переховувалася у ванній кімнаті.

«Він почав завдавати чоловіку удари в область голови. Точної кількості ударів він не пам’ятає, проте не виключає, що їх було від 7 до 15. Далі він забрав дружину, виштовхнувши її з будинку, після чого вони разом вирушили додому», – йдеться у вироку суду.

Внаслідок отриманих травм потерпілий помер. Суд врахував думку потерпілої, яка зазначила, що Руслан Доцяк повністю відшкодував їй завдану матеріальну та моральну шкоду, а також те, що обвинувачений розкаявся та сприяв розкриттю злочину.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олег Куценко визнав Руслана Доцяка винним в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що призвело до смерті потерпілого і призначив йому 3 роки позбавлення волі. На вирок можуть подати апеляцію.