Засуджений не визнав своєї вини

Надвірнянський районний суд визнав винним уродженця села Верхній Майдан Степана Пекарука в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що призвело до смерті потерпілого. За вбивство матері прикарпатцю призначили 8 років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 29 серпня, ввечері 19 липня 2022 року під час сварки у дворі обвинувачений наніс матері кілька хаотичних ударів кулаками рук по тілу та голові, внаслідок яких та втратила рівновагу і упала на землю. Після цього Степан Пекарук схопив потерпілу за ноги та, затягнувши до будинку, продовжив лупцювати. Від важких тілесних ушкоджень жінка померла у Надвірнянській центральній районній лікарні 26 серпня 2022 року.

Під час судового засідання Степан Пекарук визнав вину частково і розповів, що проживав з матір’ю окремо та їздив їй допомагати по господарству. У день вбивства він випасав корову. Тим часом у дворі почала скавчати собака і його матір почала її бити. Обвинувачений забрав матір в хату, вхопив що було під рукою та ударив її по голові.

Однак в судовому засіданні 5 травня 2023 року Степан Пекарук змінив свої покази, не визнавши своєї вини. Він зазначив, що тільки відштовхнув матір від собаки і та, втративши рівновагу, впала і вдарилася в бетон обличчям.

У свою чергу, донька Степана Пекарука розповіла суду, що у той день її батько був напідпитку і побив матір через заповіт, який вона не хотіла на нього складати. Також дівчина зазначила, що обвинувачений і раніше лупцював свою матір. Про численні скарги на Степана Пекарука від загиблої суду розповів і староста села. Експерт підтвердив, що смерть жінки настала після важких ушкоджень, отриманих внаслідок чотирьох ударів по голові.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олена Максименко визнала Степана Пекарука винним в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що призвело до смерті його матері, та призначила прикарпатцю 8 років позбавлення волі. На вирок можуть подати апеляцію.