Втікачеві загрожує ще п’ять років позбавлення волі

Правоохоронці затримали засудженого за вбивство і розбій чоловіка, який втік з Коломийської виправної колонії. Втікача затримали у селі Княждвір Печеніжинської громади.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі, засуджений, який відбував покарання у Коломийській виправній колонія №41 за умисне вбивство та розбій, втік з дільниці соціальної реабілітації о 21:25 31 вересня.

«2 вересня близько 18:25 під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками ДУ “Коломийська виправна колонія №41” в селі Княждвір Коломийського району засудженого затримали», – інформують у прокуратурі.

Чоловіку обиратимуть запобіжний захід. За втечу з місця позбавлення волі, йому загрожує ще п’ять років ув’язнення.