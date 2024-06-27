Правоохоронці досліджують причетність до тортур засуджених керівництва колонії

Службовцю виправної колонії на Прикарпатті оголосили про підозру у катуванні засуджених. В’язнів систематично били по голові та ногах і принижували, щоб вони зізнавалися у тому, чого не скоювали.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 27 червня, працівник колонії тривалий час знущався над засудженими. Він змушував їх зізнаватися у тому, чого вони не скоювали. У разі відмови до в’язнів застосовували тортури.

«Встановлено факти систематичних побиттів засуджених та психологічного тиску на них. В основному їх били по голові та ногах, а також щодо них застосували погрози, які принижують особисту гідність. Досліджуються обставини причетності до вчинення злочину керівництва колонії та інших осіб», – інформують у прокуратурі.

Працівнику колонії обиратимуть запобіжний захід. За катування, вчинене представником держави, йому загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.