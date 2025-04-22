З 22 до 30 квітня у Львівському будинку офіцерів та Львівській національній філармонії відбудеться щорічний міжнародний фестиваль Lviv Jazz Days 2025, який об'єднує джазових виконавців з України та світу, повідомили організатори VINIL concert agency.

Заснований у 2018 році на честь Всесвітнього дня джазу, фестиваль Lviv Jazz Days став справжнім святом музики, свободи й натхнення. Його мета ‒ популяризувати український джаз і створювати платформу для креативного діалогу між музикантами різних шкіл та поколінь.

Програма фестивалю

22 квітня Medicus Band

Найстаріший джаз-бенд України, який веде свою історію з 1958 року! Класичний диксиленд і перевірене часом звучання.

19:00, Будинок офіцерів

23 квітня Opera Avangard & Groove Syndicate

Сучасна авторська музика та яскраві джем-сейшни.

19:00, Будинок офіцерів

24 квітня FueGo Tango

Аргентинське танго у джазовій обробці.

19:00, Будинок офіцерів

25 квітня Kazmirchuk Yaroslav & Big Swing Band

Потужне мідне звучання, класика джазу в новій інтерпретації, вокал Карини Кумар та енергія великого оркестру під керівництвом Ярослава Казмірчука.

19:00, Будинок офіцерів

27 квітня Зіновій Карач & FIJI Band

Ретро-проєкт «Музична реставрація» ‒ поєднання шлягерів минулого століття та сучасних джазових форм.

19:00, Будинок офіцерів

29 квітня Майстри та учні. Jazz edition

Беруть участь Lviv Jazz Orchestra (керівник Сергій Рудей), тріо Maks Poltoratskyi та студенти й викладачі Львівської музичної академії.

19:00, Львівська національна філармонія

30 квітня Квінтет Усеіна Бекірова. Закриття фестивалю

Авторська джазова музика від Усеіна Бекірова, кримськотатарського піаніста, композитора, аранжувальника. Його музика тричі потрапляла у лонгліст на номінацію «Греммі». Музикант відомий співпрацею з провідними світовими джазовими музикантами, серед яких Біл Еванс, Джеймс Дженас, Ренді Брекер, Майк Стерн та багато інших.