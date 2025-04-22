У Львові відбудеться фестиваль джазу
Lviv Jazz Days 2025 розпочнеться 22 квітня0
З 22 до 30 квітня у Львівському будинку офіцерів та Львівській національній філармонії відбудеться щорічний міжнародний фестиваль Lviv Jazz Days 2025, який об'єднує джазових виконавців з України та світу, повідомили організатори VINIL concert agency.
Заснований у 2018 році на честь Всесвітнього дня джазу, фестиваль Lviv Jazz Days став справжнім святом музики, свободи й натхнення. Його мета ‒ популяризувати український джаз і створювати платформу для креативного діалогу між музикантами різних шкіл та поколінь.
Програма фестивалю
22 квітня Medicus Band
Найстаріший джаз-бенд України, який веде свою історію з 1958 року! Класичний диксиленд і перевірене часом звучання.
- 19:00, Будинок офіцерів
23 квітня Opera Avangard & Groove Syndicate
Сучасна авторська музика та яскраві джем-сейшни.
- 19:00, Будинок офіцерів
24 квітня FueGo Tango
Аргентинське танго у джазовій обробці.
- 19:00, Будинок офіцерів
25 квітня Kazmirchuk Yaroslav & Big Swing Band
Потужне мідне звучання, класика джазу в новій інтерпретації, вокал Карини Кумар та енергія великого оркестру під керівництвом Ярослава Казмірчука.
- 19:00, Будинок офіцерів
27 квітня Зіновій Карач & FIJI Band
Ретро-проєкт «Музична реставрація» ‒ поєднання шлягерів минулого століття та сучасних джазових форм.
- 19:00, Будинок офіцерів
29 квітня Майстри та учні. Jazz edition
Беруть участь Lviv Jazz Orchestra (керівник Сергій Рудей), тріо Maks Poltoratskyi та студенти й викладачі Львівської музичної академії.
- 19:00, Львівська національна філармонія
30 квітня Квінтет Усеіна Бекірова. Закриття фестивалю
Авторська джазова музика від Усеіна Бекірова, кримськотатарського піаніста, композитора, аранжувальника. Його музика тричі потрапляла у лонгліст на номінацію «Греммі». Музикант відомий співпрацею з провідними світовими джазовими музикантами, серед яких Біл Еванс, Джеймс Дженас, Ренді Брекер, Майк Стерн та багато інших.
- 19:00, Львівська національна філармонія