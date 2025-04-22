Чоловіку загрожує довічне ув'язнення

Довічне ув’язнення загрожує іноземцю, який приїжджав як турист в Україну, виготовляв вибухівку на орендованих квартирах і підірвав залізничну колію на Буковині та у Вінницькій області. У результаті диверсії на Буковині зійшли з рейок 15 вагонів вантажного потяга, а після вибуху на Вінниччині чоловіка затримали.

Працівники Служба безпеки України скерували до суду обвинувальний акт щодо іноземця, який виявився агентом РФ і який вчиняв диверсії на об’єктах «Укрзалізниці» у Вінницькій та Чернівецькій областях. Чоловіка затримали у жовтні 2024 року, коли він готувався підірвати залізничну колію на Вінничині, повідомили в СБУ Буковини у вівторок, 22 квітня.

Затриманим виявився громадянин однієї з європейських країн, який свого часу отримав фахові знання з вибухотехнічної справи у виші МНС РФ. Після початку повномасштабного вторгнення іноземець за дорученням куратора Росії прибув в Україну, де під виглядом турпоїздок шпигував за військовими ешелонами. У правоохоронних органах зазначили ZAXID.NET, що наразі через дипломатичні причини не можуть озвучити з якої саме країни диверсант.

В 2023 році диверсант отримав завдання виготовити вибухівку і закласти її під залізничні колії в Чернівецькій та Вінницькій областях. Щоб залишатися непоміченим, він часто змінював адреси готелів та орендованих квартир. Перший вибух стався у вересні 2023 року на Буковині.

«З рейок зійшли 15 вагонів вантажного потяга. Через чотири місяці, в лютому 2024 року, диверсант знову повернувся в Україну і підірвав колію на Вінничині. Оперативникам СБУ вдалося встановити особу чоловіка і задокументувати вчинені ним злочини. У жовтні минулого року його затримали на одній із автодоріг Буковини», – розповіла ZAXID.NET речниця СБУ Буковини Леся Федренко.

Під час обшуку в його автомобілі саморобну вибухівку та мобільний телефон із доказами роботи на окупантів. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 113 КК України (Диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Також правоохоронці задокументували підривну діяльність російського агента. Завдяки цьому вдалося запобігти новим спробам окупантів здійснити підривну діяльність. За даними прокуратури Буковини сума завданих збитків вибухами АТ «Укрзалізниця» становить майже 2 млн грн. Чоловіку загрожує довічне ув’язнення та конфіскація майна. Також він буде змушений сплатити завдану шкоду.