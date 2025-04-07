Дітям доручили виготовити вибухівку та скоїти теракт

На Черкащині Служба безпеки України викрила та припинила роботу угруповання з шістьох неповнолітніх, які працювали на замовлення росіян. Діти, які навчалися в одній школі, здійснювали диверсії та готувалися скоїти теракт, повідомили у пресслужбі СБУ у понеділок, 7 квітня.

За даними СБУ, фігуранти від 12 до 16 років потрапили у поле зору окупантів через Telegram-канали з «легкого заробітку». Шестеро дітей, які навчаються в одній школі на Черкащині, виконали низку замовлень для росіян за гроші.

Спочатку школярів перевіряли на готовність до диверсій та терактів, доручаючи їм наносити антиукраїнські та провокативні графіті на стіни. Згодом дітей долучили до підпалів релейних шаф «Укрзалізниці».

«Для вчинення підпалів фігуранти використовували легкозаймисті суміші, а потім фіксували на відео загоряння пошкоджених об’єктів», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Згодом окупанти доручили угрупованню зробити саморобний вибуховий пристрій. Вибухівку мали використати для теракту в регіоні. Втім, діти не встигли зробити СВП, оскільки їх затримали правоохоронці.

Наразі щодо шістьох неповнолітніх фігурантів вирішується питання про притягнення їх до відповідальності та кваліфікації їхніх дій.

Ще одного неповнолітнього російського агента правоохоронці затримали у Чернігові. 16-річний ліцеїст намагався підпалити кілька релейних шаф «Укрзалізниці», проте після першого підпалу його затримала СБУ. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 113 ККУ (диверсія в умовах воєнного стану). Хлопцю загрожує довічне позбавлення волі.