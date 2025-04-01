Довіра і пильність батьків може попередити небезпечні наслідки

Російські спецслужби за допомогою телеграм-каналів шукають українських підлітків, які готові виконати їхні замовлення за винагороду. Однак ці діти часто самі стають жертвами теракту, який російські агенти їхніми руками роблять в Україні. Як батькам вчасно помітити, що їхні діти потрапили у небезпечну ситуацію і як цьому запобігти, розповіли на сторінці МОН та освітньої омбудсменки.

За даними Служби безпеки України, торік затримали понад 450 українців, які за дорученням російських кураторів підпалювати різні обʼєкти. Найчастіше ворожі агенти виходять на звʼязок через соціальні мережі та месенджери, зокрема телеграм-канали. Вони пропонують легкий заробіток за виконання завдань – малювання графіті, розклеювання листівок або й серйозних злочинів: підпалу чи закладання вибухівки під автомобілями, біля трансформаторних підстанцій та установ. Серед поширених способів впливу – психологічний тиск та маніпуляції і навіть шантаж. Від пильності батьків та довірливого спілкування з дітьми залежить, чи вдасться вчасно помітити і запобігти їхньому вербуванню.

У межах програми «Безпечна школа», яку реалізовують Міністерство освіти і науки та Міністерство внутрішніх справ, напрацювали рекомендації для батьків та освітян, щоб уберегти підлітків небезпечних контактів.

Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!

Ознаки, на які варто звернути увагу:

Гроші і дорогі речі : у дитини з’явилися нові речі, гаджети або гроші, походження яких вона не може пояснити.

Зміни в поведінці : дитина раптово стала замкнутою, більше часу проводить у соцмережах, уникає розмов з дорослими, особливо, якщо спитати, з ким вона спілкується онлайн.

Інтереси : зʼявляється раптова зацікавленість військовою справою, політикою, критичною інфраструктурою.

Зв’язки : нові знайомі, які можуть підштовхнути до протиправних дій.

Розмови про заробіток: віра в «легкі гроші» через інтернет або незнайомих осіб.

Що у таких випадках треба робити батькам:

Контроль і спостереження : будьте уважними до того, як дитина проводить час в інтернеті, в яких месенджерах та соціальних мережах спілкується, цікавтеся її новими знайомствами.

Відкрите спілкування : підтримуйте довірливі стосунки з дитиною, цікавтеся її захопленнями та колом спілкування, щоб вчасно помітити загрози.

Фінансова грамотність : пояснюйте, що «легкі гроші» часто є обманом і можуть мати серйозні наслідки. А протиправна діяльність завжди має серйозні наслідки, зокрема – увʼязнення.

Цифрова безпека : навчайте дитину бути обережною в соціальних мережах, не публікувати особисту інформацію, використовувати налаштування приватності та уникати контактів з незнайомими людьми. Навчіть розпізнавати фейки та маніпуляції.

Правова обізнаність : розповідайте про відповідальність за злочини, зокрема в умовах воєнного стану. Наголошуйте, що за диверсію (ст. 113 ККУ) передбачене позбавлення волі до 15 років або довічне увʼязнення. Відповідальність за це можуть нести й батьки.

Розпізнавання маніпуляцій: розкажіть дитині про вербування та повʼязані з ним ризики. Пояснюйте, яка інформація є секретною та які наслідки її розголошення. Навчайте критично ставитися до пропозицій швидкого збагачення та виконання «простих» завдань.

Звісно, є свідомі підлітки, які не ведуться на такі небезпечні пропозиції і відразу повідомляють дорослим про них. У випадку, якщо ви отримали таке повідомлення у месенджерах, слід негайно повідомити у поліцію: за коротким номером «102» або заповнити форму зворотного звʼязку на сайті кіберполіції.