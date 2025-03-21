Під час повномасштабної війни росіяни використовують проти України всю можливу зброю. Ворожі спецслужби цинічно вербують навіть підлітків для вчинення злочинів у тилу. Їм пропонують незначну винагороду приблизно у 1000 доларів, схиляючи до шпигунства, підпалу військових авто чи закладення вибухівок.

Нещодавно у Івано-Франківську двоє підлітків на замовлення спецслужб РФ готували вибухівку. Вони спорядили вибухові пристрої детонаторами з можливістю дистанційного підриву, і російський куратор їх підірвав. 17-річний хлопець загинув, а його 15-річний спільник потрапив до лікарні у важкому стані. Ще один випадок – із Тернополя. Росіяни зламали телефон 14-річної дівчини, шантажували її інтимними фото та змусили закласти вибухівку біля райвідділу поліції. Спецслужби РФ хотіли підірвати й саму агентку, але СБУ змогла запобігти теракту та врятувати її життя.

Дитяча психіатриня, психотерапевтка Юліана Маслак допомогла ZAXID.NET зрозуміти психологію підлітків, розповіла, чому вони є вразливими і як цією вразливістю користується ворог.

Росіяни зараз активно вербують підлітків для скоєння злочинів в Україні. На вашу думку, чому ворожі спецслужби працюють над вербуванням дітей?

В умовах війни підлітки в Україні стають вразливою мішенню для ворожих спецслужб. Вони маніпулюють молоддю, переконуючи їх у «героїчній місії» або використовуючи фінансові стимули. Батькам важливо розуміти, чому діти потрапляють під цей вплив і як запобігти цьому.

Чому підлітки є вразливою категорією?

Кілька причин. Через нестабільність емоцій та імпульсивність. Мозок підлітка ще розвивається, особливо ті ділянки, що відповідають за контроль імпульсів та аналіз наслідків. Вони легше піддаються ризиковій поведінці та впливу емоцій.

Також йдеться про пошук сенсу та ідентичності. Війна і загальний хаос можуть сприяти тому, що підлітки шукають своє місце у світі. Вербувальники часто дають їм «місію», що змушує їх відчувати себе важливими.

Через вплив інформаційного середовища. Соціальні мережі, деструктивні Telegram-канали, TikTok – це простір, де підлітки черпають інформацію. Російські спецслужби використовують ці платформи для пропаганди та маніпуляцій.

Це можуть бути і фінансові стимули. 1000 доларів – це невелика сума для дорослого, але для підлітка може виглядати як великий заробіток. Діти часто не розуміють, що за цим стоїть реальна небезпека.

Через соціальну ізоляцію або конфлікти. Діти, які відчувають себе самотніми, відторгнутими або не мають підтримки в родині, частіше потрапляють під маніпулятивний вплив.

Ймовірно, що у переписках на підлітків чинять психологічний тиск, вдаючись до маніпуляцій. Яким чином, на вашу думку, дітей можуть спонукати до вчинення злочинів? Які основні важелі впливу?

Це можуть бути маніпуляції через емоції. Вербувальники грають на емоціях підлітків, розповідаючи їм про «справедливу боротьбу», «героїчну місію», «відновлення справедливості».

Психологічний тиск. Дітям можуть писати нібито «однолітки» вже виконують такі завдання. Вони нав'язують думку, що «ти боягуз, якщо не приєднаєшся», або «це найкращий спосіб допомогти країні».

Підкуп або шантаж. Крім грошей, можуть використовувати компрометуючі матеріали, отримані через соцмережі. Наприклад, дитину можуть змусити зробити щось незначне, а потім шантажувати, що розкажуть про це її батькам.

Гейміфікація. Завдання можуть подаватися у формі гри: знайти координати, сфотографувати об’єкт, передати інформацію. Підлітки можуть не усвідомлювати реальні наслідки своїх дій.

На що варто звернути увагу батькам у поведінці дітей, щоб убезпечити їх від потенційної небезпеки?

На різкі зміни в поведінці. Дитина може стати відстороненою, замкнутою або, навпаки, надто емоційною.

На секретність у використанні гаджетів. Якщо підліток почав активно видаляти переписки, приховувати екран телефону або раптово змінив акаунти у соцмережах – це тривожний знак.

Нові знайомства, про які дитина не говорить. Варто насторожитися, якщо дитина почала часто спілкуватися з незнайомцями в інтернеті, особливо якщо вони пропонують їй «цікаві завдання».

Захоплення радикальними ідеями. Якщо дитина починає говорити про несправедливість, змову, підозрює всіх у брехні – варто дослідити, звідки вона черпає таку інформацію.

Раптові фінансові зміни. Додаткові гроші, які зʼявляються без пояснення, також можуть бути сигналом про небезпечні зв’язки.

Як діяти батькам, якщо помічають негативні зміни у поведінці дітей? Як говорити з ними, щоб вони не закрились і йшли на розмову?

Варто говорити без тиску та агресії. «Я бачу, що ти змінився. Я хвилююся за тебе, а не хочу контролювати». Ставити питання замість звинувачень: «Що тебе цікавить у цих каналах?» замість «Тобі не можна це дивитися!».

Створіть довірливу атмосферу. Якщо дитина боїться осуду, вона не поділиться проблемами. Дайте їй відчуття безпеки: «Що б не сталося, ти завжди можеш звернутися до мене».

Залучіть нейтрального дорослого. Якщо контакт із дитиною втрачено, допомогти може шкільний психолог, старший брат/сестра, родич, якому вона довіряє.

Як розвивати критичне мислення у дітей?

Навчіть перевіряти джерела, поясніть, що кожен пост у соцмережах може бути фейковим або пропагандистським. Спільно аналізуйте інформацію. Разом розбирайте новини, показуйте, як шукати підтвердження з інших джерел.

Говоріть про маніпуляції. Розкажіть, як вербувальники можуть впливати на емоції, змушуючи когось приймати необдумані рішення. Навчіть дитину ставити запитання: «Чому це правда?», «Хто це сказав?», «Яка вигода цій людині?»

Як говорити з дітьми, зокрема підлітками, про війну, негативні новини, обстріли?

Не приховуйте реальність, але не травмуйте деталями. Розмови мають бути адаптовані до віку. Маленьким дітям важливо пояснювати просто: «Є погані люди, які хочуть нам нашкодити, але наша армія нас захищає». Підліткам можна говорити про причини війни, політику та історію.

Підліткам важливо відчувати свою значущість. Запропонуйте їм спосіб залучення: волонтерство, допомога в тилу, поширення правдивої інформації. Це може дати їм відчуття контролю над ситуацією.

Будьте відкритими для їхніх емоцій. Не змушуйте дитину відчувати, що вона повинна реагувати так само, як ви. Якщо вона хоче жартувати, аби легше сприймати події, – це її спосіб адаптації.

Підтримуйте відчуття майбутнього. Навіть під час війни важливо говорити про плани, освіту, подорожі, мрії. Це допоможе дитині не втрачати відчуття сенсу життя.