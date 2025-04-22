Японія погодилася надавати Україні супутникові геопросторові дані, зокрема радарні знімки із супутників SAR. Про це у вівторок, 22 квітня, повідомило видання Intelligence Online.

Як ідеться, японський Інститут піонерів космосу Кюсю (iQPS) при Університеті Кюсю надаватиме Головному управлінню розвідки Міноборони України зображення з радарів з синтезованою апертурою (SAR). Наразі сторони виділили два-три місяці на те, щоб встановити інструменти програмування і приймання iQPS на платформу ГУР.

Видання пише, що переговори про надання Україні розвідданих від Японії тривали ще з кінця лютого. Минулого тижня українська та японська сторони підписали відповідну угоду про обмін розвідувальною інформацією.

iQPS володіє п’ятьма супутниками спостереження на орбіті й планує запустити ще два до кінця 2026 року.

Окрім цього, Токіо підтвердив обіцянку надати Києву 1 млрд доларів підтримки. Зазначається, що ці гроші мають компенсувати втрату фінансової підтримки з боку США.

Обмін розвідданими між Україною та союзниками

Україна наразі має доступ до SAR-знімків від:

Фінляндії – Iceye;

Німеччини – SAR-Lupe, SARah;

Італії – Cosmo-SkyMed і Cosmo-SkyMed 2.

Проєкт Deep State зауважує, що попри доступ до супутників Pléiades Neo від Airbus Group і розширені права на захоплення зображень на французьких супутниках діапазону CSO, Україні значно не вистачає того, що надавали США.

«Немає жодного європейського оператора, здатного надати оптичні супутникові зображення на рівні США та комерційних пропозицій, чи то з погляду доступних даних протягом дня, чи можливості доступу до інструментів прямої трансляції», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 березня стало відомо, що США призупинили виділення військової допомоги Україні після сварки Дональда Трампа з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого. Також США призупинили передачу розвідувальних даних Україні.

11 березня за результатами перемовин України й США у Саудівській Аравії сторони заявили, що Сполучені Штати скасували паузу щодо обміну розвідданими та відновили військову допомогу Україні.

Однак навіть після офіційного відновлення обміну розвідувальними даними Вашингтон продовжує обмежувати доступ України до детальних знімків російської території.