Вартість супутника, який придбала Україна, становить близько 25 млн доларів

За кілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії в Україну керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов запропонував купити супутник у фінської аерокосмічної компанії ICEYE. Завдяки оприлюдненню супутникових знімків компанії росіяни щонайменше двічі були змушені змінювати свої плани щодо нападу. Про це розповів співзасновник і генеральний директор ICEYE Рафал Моджевський в інтерв’ю порталу Money.pl.

«Голова української розвідки, генерал Кирило Буданов зателефонував нам і сказав, що хотів би придбати один з таких супутників самостійно, що він більше не хоче отримувати зображення з-за кордону, а хотів би мати власний супутник і зробити його публічним», –розповів Моджевський, додавши, що вартістю такого супутника становить близько 25 млн доларів.

Гендиректор ICEYE зауважив, що раніше інші клієнти намагались отримати зображення мереж супутників SAR для розвідувальних та оборонних цілей. Офіційна співпраця ICEYE та Міноборони України почалась у грудні 2021 року, тобто за два з половиною місяці до початку повномасштабного вторгнення. Відтоді ICEYE стала очима української армії й неодноразово надавала українській стороні перевагу над ворогом.

«За допомогою супутникових знімків ми забираємо в противника елемент несподіванки, тобто він більше не може здивувати нас часом і місцем атаки» – пояснив Моджевський нову стратегію українців у цій війні.

За словами Рафала Моджевського, щонайменше двічі оприлюднення супутникових знімків ICEYE зривало плани Росії на 2021 – 2022 рік.

У Money.pl нагадують, що компанія ICEYE, або «Крижане око», була створена у 2014 році для відстеження змін льодового покриву. Компанія спеціалізується на наданні радіолокаційних зображень Землі з високою роздільною здатністю за допомогою власного угруповання мікросупутників. Компанія може здійснювати спостереження за обраними районами з частотою близько години. Ці знімки доступні незалежно від погодних умов і часу доби.

ICEYE має найбільше у світі угруповання радіолокаційних супутників SAR (Synthetic Aperture Radar). На орбіті навколо Землі зараз працює 44 супутники ICEYE. У майбутньому компанія планує запустити ще 25.

Вартість компанії ICEYE оцінюється в 1 млрд доларів, а її річний дохід становить 200 млн доларів.

Що відомо про співпрацю ICEYE та України

У серпні 2022 року фонд Сергія Притули та блогер Ігор Лаченков зібрали 600 млн грн на безпілотники Bayraktar, проте згодом компанія Baykar заявила, що передасть БпЛА TB2 безплатно. На гроші, зібрані українцями, фонд придбав супутник, щодо якого був запит Міноборони України.

Наприкінці червня ГУР повідомило, що завдяки «народному супутнику» ICEYE, який придбав фонд Сергія Притули, українська розвідка зробила майже 4200 знімків військових об’єктів росіян, частину з яких використали для атак Сили оборони. За даними ГУР, збитки окупантів від роботи супутника сягають мільярдів доларів.

У липні 2024 року Міноборони України підписало меморандум з ICEYE для поглиблення співпраці у сфері космічної розвідки. Повідомлялось, що компанія обмежить роботу своїх супутників над територією України.