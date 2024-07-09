З початку повномасштабного вторнення компанія ICEYE призупинила продаж супутникових знімків території України

Міноборони України підписало меморандум з фінським виробником мікросупутників ICEYE для поглиблення співпраці у сфері космічної розвідки. Про це повідомили у пресслужбі оборонного відомства у вівторок, 9 липня.

Зазначається, що угода з ICEYE спрямована на зміцнення взаємодії у сфері дистанційного зондування Землі, що важливо для національної безпеки та оборони України.

«Співпраця з ICEYE та підписання меморандуму значно покращить нашу розвідувальну діяльність. Ми вдячні компанії за відданість демократичним цінностям, підтримку українського народу та позицію щодо обмеження космічної зйомки над територією України. Ми повинні захищати нашу країну на землі, у повітрі, на морі, у кіберпросторі та у космосі», – сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

ICEYE є виробником мікросупутників і володіє одним із найбільших у світі угруповань радарних супутників. Вони надають об’єктивні дані про земну поверхню практично в режимі реального часу та забезпечують доступ до актуальних даних вдень і вночі, навіть за складних погодних умов. Генеральний директор і співзасновник ICEYE Рафал Моджевскі розповів, що від початку повномасштабного вторгнення компанія призупинила продаж супутникових знімків території України будь-яким неурядовим чи не союзницьким організаціям.

Що відомо про співпрацю ICEYE та України

Нагадаємо, ICEYE – фінський виробник мікросупутників. ICEYE було засновано у 2014 році як допоміжний продукт Університетського факультету радіотехнологій університету Аалто і базується в Еспоо.

У серпні 2022 року фонд Сергія Притули та блогер Ігор Лаченков зібрали 600 млн грн на безпілотники Bayraktar, проте згодом компанія Baykar заявила, що передасть БпЛА TB2 безплатно. На гроші, зібрані українцями, фонд придбав супутник, щодо якого був запит Міноборони України.

Наприкінці червня ГУР повідомило, що завдяки «народному супутнику» ICEYE, який придбав фонд Сергія Притули, українська розвідка зробила майже 4200 знімків військових об’єктів росіян, частину з яких використали для атак Сили оборони. За даними ГУР, збитки окупантів від роботи супутника сягають мільярдів доларів.