Співзасновник проекту DeepState Роман Погорілий та заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко

Міністерство оборони України та аналітичний проект DeepStateUA уклали угоду про співпрацю. Відповідний документ підписали заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко та співзасновник проекту DeepState Роман Погорілий. Про це у середу, 13 березня, повідомили у прес-службі оборонного відомства.

Співпраця має забезпечити Збройні сили України актуальною інформацією про зміни на лінії фронту. За словами Катерини Черногоренко, міноборони зацікавлене у використанні найкращих IT-проектів задля підвищення обороноздатності держави.

«Співпраця з DeepStateUA дозволить швидко і ефективно накопичувати та обробляти необхідні дані перебігу воєнних дій», – зазначила Катерина Черногоренко.

Своєю чергою співзасновник проекту DeepState Роман Погорілий наголосив на впевненості у тому, що співпраця з міністерством оборони допоможе працювати більш ефективно для спільної перемоги.

«Сьогодні наша мапа – це не просто позначення, а суспільна увага, потреба і життя людей, адже нею користуються різні служби та військові у своїй роботі», – сказав Роман Погорілий.

DeepStateUA – аналітичний проект, що висвітлює інформацію щодо перебігу російсько-української війни за допомогою інтерактивної онлайн-мапи бойових дій. DeepStateMap.Live дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій – і містить позначки щодо статусу різних територій: окуповані, звільнені, щойно звільнені чи сірі зони.

Нагадаємо, у 2023 році міноборони підписало низку рекрутингових угод. Зокрема, із платформою з працевлаштування Lobby X, платформою Work.ua та Robota.ua.