Міністерство оборони та DeepState підписали меморандум про співпрацю
Співпраця має забезпечити Збройні сили України актуальною інформацією про зміни на лінії фронту
Міністерство оборони України та аналітичний проект DeepStateUA уклали угоду про співпрацю. Відповідний документ підписали заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко та співзасновник проекту DeepState Роман Погорілий. Про це у середу, 13 березня, повідомили у прес-службі оборонного відомства.
Співпраця має забезпечити Збройні сили України актуальною інформацією про зміни на лінії фронту. За словами Катерини Черногоренко, міноборони зацікавлене у використанні найкращих IT-проектів задля підвищення обороноздатності держави.
«Співпраця з DeepStateUA дозволить швидко і ефективно накопичувати та обробляти необхідні дані перебігу воєнних дій», – зазначила Катерина Черногоренко.
Своєю чергою співзасновник проекту DeepState Роман Погорілий наголосив на впевненості у тому, що співпраця з міністерством оборони допоможе працювати більш ефективно для спільної перемоги.
«Сьогодні наша мапа – це не просто позначення, а суспільна увага, потреба і життя людей, адже нею користуються різні служби та військові у своїй роботі», – сказав Роман Погорілий.
DeepStateUA – аналітичний проект, що висвітлює інформацію щодо перебігу російсько-української війни за допомогою інтерактивної онлайн-мапи бойових дій. DeepStateMap.Live дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій – і містить позначки щодо статусу різних територій: окуповані, звільнені, щойно звільнені чи сірі зони.
Нагадаємо, у 2023 році міноборони підписало низку рекрутингових угод. Зокрема, із платформою з працевлаштування Lobby X, платформою Work.ua та Robota.ua.