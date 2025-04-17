У 2025 році християни східного та західного обрядів святкуватимуть Воскресіння Христове одночасно – у неділю, 20 квітня. Напередодні свята на господинь чекає чимало роботи: потрібно навести лад в оселі, приготувати смаколики до святкового столу. Однак на Великдень варто видихнути та насолоджуватись спілкуванням із найріднішими.

ZAXID.NET уклав програму святкових подій у Львові з нагоди Великодня та розповідає, куди можна піти з сім’єю та друзями.

***

Після освячення пасок та святкових богослужінь львів’яни та гості міста збираються докупи, щоб відсвяткувати одне з найбільших християнських свят – Великдень.

У центрі Львова, у палаці Бандінеллі (площа Ринок, 2), до 4 травня працює Великодня пошта. Тут можна відправити друзям та родичам традиційні святкові листівки з привітанням чи придбати сувеніри. Великодня пошта працює заради благодійності, а весь прибуток передадуть на закупівлю приладів РЕБ. Щодня пошта працює із 11:00 до 19:00. На Великдень (20 квітня) – з 13:00. Вхід вільний.

На Великдень батьки із дітьми можуть завітати у Парк культури та покататись на атракціонах. Деталі та вартість квитків.

До 4 травня у Національному музеї імені Андрея Шептицького, що проспекті Свободи біля Оперного театру, триває виставка авторських писанок Галини Сиротюк «Писанкові коники». Авторка уродженка Покуття, тож на виставці переважають її роботи, створені на основі покутської та гуцульської писанкової орнаментики. На Великдень, 20 квітня, музей не працювати. Деталі та вартість квитків.

20 квітня управління соцзахисту ЛМР спільно з Українським католицьким університетом проведе Великодній сніданок для 200 людей, які отримають індивідуальні запрошення. Захід відбудеться у приміщенні УКУ о 10:00, розпочнеться з молитви та освячення їжі.

Великодній сніданок також проведуть і для бездомних людей. Сніданок організує Центр соціальних послуг «Джерело» спільно з «Корпорацією добрих справ». Захід відбудеться 20 квітня о 09:00 на вул. Кирилівській, 3А. Учасників також запросять індивідуально.

На території Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького (в народі «Шевченківський гай») проводять великодні забави, гаївки для усіх охочих, а також запрошують познайомитись із українськими традиціями та побутом. Площа скансену становить понад 35 га, тож місця для розваг просто неба вистачить усім. Деталі.

Програма у музеї на неділю, 20 квітня:

13:00-14:30 – великодні забави для найменших на галявині біля водяного млина. Діти навчаться водити свої перші гаївки та дізнаються про традиційні великодні забави.

Велика гаївкова галявина:

15:00 – гаївки водять з етногуртом «Шепіт»

16:00 – із колективом «Етерія»

17:00 – із гуртом «Бурдон»

18:30 – із Йосифович Live

18:00 – у церкві зі села Кривка відбудеться Великодня літургія

Галявина коло стодоли – лунатимуть гаївки з ОУМ «Спадщина». Тут водитимуть кривий танець, вербовую дощечку, струмок, подоляночку, хорти і вовки, царівну, мости, голубку. А також грати в шума, моргалки, ремня, а хлопці збудують вежу та слона.

Вартість квитків 20 квітня: повний квиток – 250 грн, пільговий – 100 грн. До пільгових категорій належать: пенсіонери, студенти, діти шкільного віку. Безкоштовний вхід для військових, ветеранів, людей з інвалідністю, дітей дошкільного віку

Програма заходів у «Шевченківському гаю» на обливаний понеділок, 21 квітня:

13:00 – гаївки з дитячим колективом «Світлиця» (львівська СЗШ №49). Діти гратимуть на музичних інструментах під керівництвом фольклориста, колекціонера Любомира Кушлика.

Діятиме виставка «Чорний вогонь Гавареччини» (велика виставкова зала музею) та виставка Олени Турянської «За образом і подобою» (костел зі села Язлівчик).

20-21 квітня святкова програма буде й у відпочинковому комплексі Emily Resort, у Винниках під Львовом. Святкування розпочинатимуть о 14:00 та триватимуть до 21:00. Вхід на захід – це ваш довільний донат.

У Великодній програмі у Emily Resort будуть гаївки, народні ігри та козацькі забави, майстер-класи для дітей (писанки, гіпсові фігурки, розпис пряників), святковий ярмарок із автентичними сувенірами, фуд-корт, українська музика та DJ-сети. Деталі.