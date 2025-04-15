20 квітня святкуватимуть Воскресіння Христове

У неділю, 20 квітня 2025 року, християни східного та західного обрядів одночасно святкуватимуть Воскресіння Христове. Під час повномасштабної війни нічних богослужінь у храмах Львова не проводять через комендантську годину.

ZAXID.NET зібрав розклади святкових богослужінь у храмах Львова на Страсний тиждень та Великдень, а також графік та час освячення пасок:

Архикатедральний собор святого Юра УГКЦ (площа святого Юра, 5)

17 квітня. Великий четвер. Страсті. Спомин тайної вечері:

9:00 – Вечірня з Божественною Літургією св. Василія Великого

14:00 – Ісусова молитва за онкологічних хворих

15:00 – Молитва руху «Матері в молитві»

18:00 – Утреня Страстей Христових з читанням 12-ти Євангелій

18 квітня. Велика п’ятниця:

9:00 – Великі Царські Часи. Вечірня з виставленням Плащаниці

14:00 – Ісусова молитва за онкологічних хворих

15:00 – Плач Богородиці

18:00 – Єрусалимська Утреня

19 квітня. Велика субота:

9:00 – Вечірня з Божественною Літургією св. Василія Великого

12:00-21:30 – Благословення пасок та іншої поживи (кожної пів години)

14:00 – Ісусова молитва за онкологічних хворих

21:30 – Надгробне

20 квітня. Неділя Пасхи. Воскресіння Христове. Великдень:

7:00 – Пасхальна Утреня, після – Архиєрейська Божественна Літургія

11:00 – Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого

14:00 – Пасхальні Часи

16:00 – Пасхальна Вечірня

Свято-Покровський кафедральний Собор ПЦУ (вул. Грушевського, 2)

17 квітня. Великий четвер. Спомин Таємної вечері:

8:30 – Часи

9:00 – Божественна Літургія свт. Василія Великого, архієрейським чином

17:00 – Утреня з читанням 12-ти Страсних Євангелій, архієрейським чином

18 квітня. Велика п’ятниця:

7:30 – Царські часи

9:00 – Вечірня з виносом Плащаниці на храм, архієрейським чином

17:00 – Єрусалимська Утреня з чином погребіння Плащаниці, архієрейським чином

19 квітня. Велика субота:

9:00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого, архієрейським чином

11:00-23:00 – Освячення Пасхальних приношень

21:00 – Читання діянь святих апостолів

20 квітня. Світле Христове Воскресіння. Великдень:

6:30 – Полуношниця

7:00 – Пасхальна Утреня, архієрейським чином

8:00 – Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого, архієрейським чином. Освячення пасхальних приношень.

11:00 – Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого

17:00 – Велика Вечірня, архієрейським чином

Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла (вул. Театральна, 11)

17 квітня. Великий четвер:

08:00 – Вечірня з Літургією святого Василія Великого

10:00 – Панахида за Захисників України

13:00 –Ісусова молитва; Роздуми над значенням Пресвятої Євхаристії у житті християнина

17:55 – Читання Святого Письма

18:00 – Утреня Страстей

18 квітня. Велика п’ятниця:

08:00 – Великі Царські Часи; Вечірня з виставленням Плащаниці

17:55 – Читання Святого Письма

18:00 – Єрусалимська Утреня

19 квітня. Велика субота:

09:00 – Вечірня з Літургією святого Василія Великого

14:00-21:00 – Благословення пасхальних кошиків

Парафія св. Андрія, Львів оо. Василіян УГКЦ (площа Соборна)

17 квітня. Великий четвер:

07:30 – Свята Літургія

09:30 – Вечірня літургія Святого Василія Великого

17:00 – Утреня Страстей

18 квітня. Велика п’ятниця:

07:30 – Царські Часи

09:30 – Вечірня з виставленням Плащаниці

17:00 – Єрусалимська Утреня

19 квітня. Велика субота:

07:30 – Свята Літургія

09:30 – Вечірня з Літургією Святого Василія Великого

12:00 – 21:00 – Благословення великодніх кошиків (щопівгодини)

Храм Пресвятої Євхаристії – Домініканський cобор (площа Музейна)

17 квітня:

07:30 – Вечірня з Літургією Св. Василія Великого

18:00 – Утреня Страстей Господніх (12 Євангелій)

18 квітня:

07:30 – Царські Часи. Вечірня з виставленням Плащаниці

17:00 – Єрусалимська Утреня

19 квітня:

07:30 – Вечірня з Літургією Св. Василія Великого

13:00 – 22:00 – освячення пасок

20 квітня:

Освячення пасок після кожної Св. Літургії

Храм Святого Архистратига Михаїла (вул. Винниченка, 22)

17 квітня. Великий четвер:

07:00 – Утреня, Часи

10:00 – Вечірня з Літургією Св. Василія Великого

18:00 – Утреня Страстей

18 квітня. Велика п’ятниця:

07:00 – Царські Часи

10:00 – Вечірня з винесенням Плащаниці ГНІХ

16:00 – Єрусалимська Утреня

19 квітня. Велика субота:

07:00 – Часи

09:00 – Вечірня з Літургією Св. Василія Великого

14:00 – 20:00 – освячення пасок

Церква Святих Ольги і Єлизавети (пл. Кропивницького, 1)

17 квітня. Великий четвер:

9:00 – Літургія Св. Василія Великого з вечірнею

18:00 – Утреня Страстей Господніх

18 квітня. Велика п'ятниця:

8:00 – Царські часи. Вечірня з виставленням Плащаниці

18:00 – Єрусалимська Утреня

19 квітня. Велика субота:

9:00 – св. Літургія Василія Великого з вечірнею

з 14:00 – свячення пасок

20 квітня. Воскресіння Христове:

6:00 – Надгробне (заховання Плащаниці), Воскресна Утреня

8:00, 10:00, 12:00 – Божественна Літургія. По закінченні кожної Божественної Літургії відбудеться мировання

Храм Преображення ГНІХ м.Львова (вул. Краківська, 21)

17 квітня. Страсний четвер:

09:00 – Вечірня з літургією Василія Великого

18:00 – Утреня Страстей

18 квітня. Страсна п’ятниця:

08:00 – Царські Часи

09:00 – Велика Вечірня з виносом Плащаниці

18:00 – Єрусалимська Утреня

19 квітня. Страсна субота:

12:00 – Вечірня з літургією Василія Великого

13:30 – 22:00 – Освячення пасок

22:30 – Надгробне

20 квітня. Воскресіння ГНІХ:

6:00 – Воскресна Утреня Божественна Літургія

9:00, 11:00 – Божественні Літургії

17:00 – Вечірня

Храм свв. Володимира і Ольги (вул. Симоненка)

17 квітня:

06:30 – літургія Василія Великого з вечірнею

18:00 – утреня Страстей Ісуса Христа

18 квітня:

06:30 – Часи, Велика вечірня з виносом плащаниці

18:00 – Єрусалимська Утреня

19 квітня:

06:30 – літургія Василія Великого з вечірнею

14:00 – 21:00 – Свячення пасок

20 квітня:

06:00 – Надгробне. Пасхальна утреня

07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 – Свята літургія Івана Золотоустого

Церква Покрови Пресвятої Богородиці (вул. Личаківська, 175а)

17 квітня. Великий четвер:

08:00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого

18:00 – Утреня Страстей ГНІХ (чит. Євангелій)

18 квітня. Велика п’ятниця:

08:00 – Великі Царські Часи. Вечірня з виставленням Плащаниці

18:00 – Єрусалимська Утреня

19 квітня. Велика субота:

08:00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого

14:00 – 20:00 – Свячення Пасок

20:00 – Надгробне і Утреня Пасхи. Божественна Літургія

20 квітня. Неділя Пасхи:

07:00, 08:30, 10:30, 12:30 – Божественна Літургія

Княжий Храм Святого Миколая Чудотворця міста Львова (вул. Богдана Хмельницького, 28А)

17 квітня. Великий четвер:

08:00 – Літургія Св. Василія Великого з Вечірнею. Сповідь

18:00 – Утреня. Страсті Господні. Читання 12-ти Страсних Євангелій

18 квітня. Велика п’ятниця:

08:00 – Царські Часи. Ізобразительні, Вечірня. Винесення плащаниці

18:00 – Єрусалимська утреня

19 квітня. Велика субота:

08:00 – Вечірня з літургією Св. Василія Великого. Сповідь

13:00 – 21:00 – Освячення пасок

П'ятницький храм на Підзамче

17 квітня:

07:15 – Сповідь. Часи і Зображальні

08:00 – Вечірня з літургією Св. Василія Великого. Заупокійна літія

17:00 – Утреня з читанням 12-ти Страсних Євангелій

18 квітня:

07:30 – Царські Часи

08:30 – Вечірня з виносом Плащаниці

17:00 – Єрусалимська Утреня

19 квітня:

07:30 – Сповідь

08:00 – Вечірня з Літургією Св. Василія Великого. Заупокійна літія

13:00 – 22:00 – Освячення пасок

20 квітня:

6:30 – Надгробне

7:30 – Пасхальна Утреня

8:00, 10:00 – Божественні Літургії, освячення пасок

16:00 – Велика вечірня

Храм Матері Божої Неустанної Помочі (вул. Сніжна)

17 квітня:

07:30 – Вечірня з Літургією Василія Великого

17:30 – Утреня Страстей

18 квітня:

07:30 – Вечірня з виставленням Плащаниці

17:30 – Єрусалимська утреня

19 квітня:

09:00 – Вечірня з Літургією Василія Великого

11:00 – 18:00 – Освячення Великодніх кошиків

20 квітня:

08:00 – Надгробне. Воскресна утреня

09:00 – Божественна Літургія

11:00 – Божественна Літургія

Храм Успення Пресвятої Богородиці (вул. Максимовича, 2Б)

17 квітня. Великий Страсний Четвер:

8:00 – Вечірня з Літургією святого Василія

18:00 – Страсна Утреня

18 квітня. Велика П’ятниця:

8:00 – Великі (Царські) Часи. Вечірня з чином виносу святої Плащаниці

18:00 – Єрусалимська Рання

19 квітня. Велика Субота:

8:00 – Вечірня з Літургією святого Василія

13:00-20:00 – Чин благословення пасок та іншої поживи

20 квітня. Воскресіння: