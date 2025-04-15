Львівські храми оприлюднили розклад святкових богослужінь на Страсний тиждень і Великдень
У неділю, 20 квітня 2025 року, християни східного та західного обрядів одночасно святкуватимуть Воскресіння Христове. Під час повномасштабної війни нічних богослужінь у храмах Львова не проводять через комендантську годину.
ZAXID.NET зібрав розклади святкових богослужінь у храмах Львова на Страсний тиждень та Великдень, а також графік та час освячення пасок:
Архикатедральний собор святого Юра УГКЦ (площа святого Юра, 5)
17 квітня. Великий четвер. Страсті. Спомин тайної вечері:
- 9:00 – Вечірня з Божественною Літургією св. Василія Великого
- 14:00 – Ісусова молитва за онкологічних хворих
- 15:00 – Молитва руху «Матері в молитві»
- 18:00 – Утреня Страстей Христових з читанням 12-ти Євангелій
18 квітня. Велика п’ятниця:
- 9:00 – Великі Царські Часи. Вечірня з виставленням Плащаниці
- 14:00 – Ісусова молитва за онкологічних хворих
- 15:00 – Плач Богородиці
- 18:00 – Єрусалимська Утреня
19 квітня. Велика субота:
- 9:00 – Вечірня з Божественною Літургією св. Василія Великого
- 12:00-21:30 – Благословення пасок та іншої поживи (кожної пів години)
- 14:00 – Ісусова молитва за онкологічних хворих
- 21:30 – Надгробне
20 квітня. Неділя Пасхи. Воскресіння Христове. Великдень:
- 7:00 – Пасхальна Утреня, після – Архиєрейська Божественна Літургія
- 11:00 – Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого
- 14:00 – Пасхальні Часи
- 16:00 – Пасхальна Вечірня
Свято-Покровський кафедральний Собор ПЦУ (вул. Грушевського, 2)
17 квітня. Великий четвер. Спомин Таємної вечері:
- 8:30 – Часи
- 9:00 – Божественна Літургія свт. Василія Великого, архієрейським чином
- 17:00 – Утреня з читанням 12-ти Страсних Євангелій, архієрейським чином
18 квітня. Велика п’ятниця:
- 7:30 – Царські часи
- 9:00 – Вечірня з виносом Плащаниці на храм, архієрейським чином
- 17:00 – Єрусалимська Утреня з чином погребіння Плащаниці, архієрейським чином
19 квітня. Велика субота:
- 9:00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого, архієрейським чином
- 11:00-23:00 – Освячення Пасхальних приношень
- 21:00 – Читання діянь святих апостолів
20 квітня. Світле Христове Воскресіння. Великдень:
- 6:30 – Полуношниця
- 7:00 – Пасхальна Утреня, архієрейським чином
- 8:00 – Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого, архієрейським чином. Освячення пасхальних приношень.
- 11:00 – Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого
- 17:00 – Велика Вечірня, архієрейським чином
Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла (вул. Театральна, 11)
17 квітня. Великий четвер:
- 08:00 – Вечірня з Літургією святого Василія Великого
- 10:00 – Панахида за Захисників України
- 13:00 –Ісусова молитва; Роздуми над значенням Пресвятої Євхаристії у житті християнина
- 17:55 – Читання Святого Письма
- 18:00 – Утреня Страстей
18 квітня. Велика п’ятниця:
- 08:00 – Великі Царські Часи; Вечірня з виставленням Плащаниці
- 17:55 – Читання Святого Письма
- 18:00 – Єрусалимська Утреня
19 квітня. Велика субота:
- 09:00 – Вечірня з Літургією святого Василія Великого
- 14:00-21:00 – Благословення пасхальних кошиків
Парафія св. Андрія, Львів оо. Василіян УГКЦ (площа Соборна)
17 квітня. Великий четвер:
- 07:30 – Свята Літургія
- 09:30 – Вечірня літургія Святого Василія Великого
- 17:00 – Утреня Страстей
18 квітня. Велика п’ятниця:
- 07:30 – Царські Часи
- 09:30 – Вечірня з виставленням Плащаниці
- 17:00 – Єрусалимська Утреня
19 квітня. Велика субота:
- 07:30 – Свята Літургія
- 09:30 – Вечірня з Літургією Святого Василія Великого
- 12:00 – 21:00 – Благословення великодніх кошиків (щопівгодини)
Храм Пресвятої Євхаристії – Домініканський cобор (площа Музейна)
17 квітня:
- 07:30 – Вечірня з Літургією Св. Василія Великого
- 18:00 – Утреня Страстей Господніх (12 Євангелій)
18 квітня:
- 07:30 – Царські Часи. Вечірня з виставленням Плащаниці
- 17:00 – Єрусалимська Утреня
19 квітня:
- 07:30 – Вечірня з Літургією Св. Василія Великого
- 13:00 – 22:00 – освячення пасок
20 квітня:
- Освячення пасок після кожної Св. Літургії
Храм Святого Архистратига Михаїла (вул. Винниченка, 22)
17 квітня. Великий четвер:
- 07:00 – Утреня, Часи
- 10:00 – Вечірня з Літургією Св. Василія Великого
- 18:00 – Утреня Страстей
18 квітня. Велика п’ятниця:
- 07:00 – Царські Часи
- 10:00 – Вечірня з винесенням Плащаниці ГНІХ
- 16:00 – Єрусалимська Утреня
19 квітня. Велика субота:
- 07:00 – Часи
- 09:00 – Вечірня з Літургією Св. Василія Великого
- 14:00 – 20:00 – освячення пасок
Церква Святих Ольги і Єлизавети (пл. Кропивницького, 1)
17 квітня. Великий четвер:
- 9:00 – Літургія Св. Василія Великого з вечірнею
- 18:00 – Утреня Страстей Господніх
18 квітня. Велика п'ятниця:
- 8:00 – Царські часи. Вечірня з виставленням Плащаниці
- 18:00 – Єрусалимська Утреня
19 квітня. Велика субота:
- 9:00 – св. Літургія Василія Великого з вечірнею
- з 14:00 – свячення пасок
20 квітня. Воскресіння Христове:
- 6:00 – Надгробне (заховання Плащаниці), Воскресна Утреня
- 8:00, 10:00, 12:00 – Божественна Літургія. По закінченні кожної Божественної Літургії відбудеться мировання
Храм Преображення ГНІХ м.Львова (вул. Краківська, 21)
17 квітня. Страсний четвер:
- 09:00 – Вечірня з літургією Василія Великого
- 18:00 – Утреня Страстей
18 квітня. Страсна п’ятниця:
- 08:00 – Царські Часи
- 09:00 – Велика Вечірня з виносом Плащаниці
- 18:00 – Єрусалимська Утреня
19 квітня. Страсна субота:
- 12:00 – Вечірня з літургією Василія Великого
- 13:30 – 22:00 – Освячення пасок
- 22:30 – Надгробне
20 квітня. Воскресіння ГНІХ:
- 6:00 – Воскресна Утреня Божественна Літургія
- 9:00, 11:00 – Божественні Літургії
- 17:00 – Вечірня
Храм свв. Володимира і Ольги (вул. Симоненка)
17 квітня:
- 06:30 – літургія Василія Великого з вечірнею
- 18:00 – утреня Страстей Ісуса Христа
18 квітня:
- 06:30 – Часи, Велика вечірня з виносом плащаниці
- 18:00 – Єрусалимська Утреня
19 квітня:
- 06:30 – літургія Василія Великого з вечірнею
- 14:00 – 21:00 – Свячення пасок
20 квітня:
- 06:00 – Надгробне. Пасхальна утреня
- 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 – Свята літургія Івана Золотоустого
Церква Покрови Пресвятої Богородиці (вул. Личаківська, 175а)
17 квітня. Великий четвер:
- 08:00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого
- 18:00 – Утреня Страстей ГНІХ (чит. Євангелій)
18 квітня. Велика п’ятниця:
- 08:00 – Великі Царські Часи. Вечірня з виставленням Плащаниці
- 18:00 – Єрусалимська Утреня
19 квітня. Велика субота:
- 08:00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого
- 14:00 – 20:00 – Свячення Пасок
- 20:00 – Надгробне і Утреня Пасхи. Божественна Літургія
20 квітня. Неділя Пасхи:
- 07:00, 08:30, 10:30, 12:30 – Божественна Літургія
Княжий Храм Святого Миколая Чудотворця міста Львова (вул. Богдана Хмельницького, 28А)
17 квітня. Великий четвер:
- 08:00 – Літургія Св. Василія Великого з Вечірнею. Сповідь
- 18:00 – Утреня. Страсті Господні. Читання 12-ти Страсних Євангелій
18 квітня. Велика п’ятниця:
- 08:00 – Царські Часи. Ізобразительні, Вечірня. Винесення плащаниці
- 18:00 – Єрусалимська утреня
19 квітня. Велика субота:
- 08:00 – Вечірня з літургією Св. Василія Великого. Сповідь
- 13:00 – 21:00 – Освячення пасок
П'ятницький храм на Підзамче
17 квітня:
- 07:15 – Сповідь. Часи і Зображальні
- 08:00 – Вечірня з літургією Св. Василія Великого. Заупокійна літія
- 17:00 – Утреня з читанням 12-ти Страсних Євангелій
18 квітня:
- 07:30 – Царські Часи
- 08:30 – Вечірня з виносом Плащаниці
- 17:00 – Єрусалимська Утреня
19 квітня:
- 07:30 – Сповідь
- 08:00 – Вечірня з Літургією Св. Василія Великого. Заупокійна літія
- 13:00 – 22:00 – Освячення пасок
20 квітня:
- 6:30 – Надгробне
- 7:30 – Пасхальна Утреня
- 8:00, 10:00 – Божественні Літургії, освячення пасок
- 16:00 – Велика вечірня
Храм Матері Божої Неустанної Помочі (вул. Сніжна)
17 квітня:
- 07:30 – Вечірня з Літургією Василія Великого
- 17:30 – Утреня Страстей
18 квітня:
- 07:30 – Вечірня з виставленням Плащаниці
- 17:30 – Єрусалимська утреня
19 квітня:
- 09:00 – Вечірня з Літургією Василія Великого
- 11:00 – 18:00 – Освячення Великодніх кошиків
20 квітня:
- 08:00 – Надгробне. Воскресна утреня
- 09:00 – Божественна Літургія
- 11:00 – Божественна Літургія
Храм Успення Пресвятої Богородиці (вул. Максимовича, 2Б)
17 квітня. Великий Страсний Четвер:
- 8:00 – Вечірня з Літургією святого Василія
- 18:00 – Страсна Утреня
18 квітня. Велика П’ятниця:
- 8:00 – Великі (Царські) Часи. Вечірня з чином виносу святої Плащаниці
- 18:00 – Єрусалимська Рання
19 квітня. Велика Субота:
- 8:00 – Вечірня з Літургією святого Василія
- 13:00-20:00 – Чин благословення пасок та іншої поживи
20 квітня. Воскресіння:
- 6:00 – Надгробне, Пасхальна Утреня
- 8:00, 10:00, 12:00 – Божественні Літургії.
- 17:00 – Гаївки