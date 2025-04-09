Страсна п’ятниця – це день, коли згадують розп’яття Ісуса Христа

Великдень – це свято, яке завжди приносить радість і тепло в кожну оселю. Відзначатиметься воно 20 квітня 2025 року, і саме зараз саме час подумати про приготування святкових страв, зокрема паски та крашанок. ТСН пише, коли краще зайнятися цими важливими підготовчими моментами.

Чистий четвер: ідеальний день для випічки пасок

Чистий четвер, що у 2025 році випадає на 17 квітня, є найбільш традиційним та зручним часом для приготування паски. Це ідеальний момент для того, щоб випічка мала достатньо часу на настоювання до Великодня, залишаючись свіжою і смачною. Окрім випікання, в цей день також прийнято прибирати оселю та очищатися, символічно змиваючи все непотрібне.

Велика субота: останній шанс для приготувань

Якщо з якихось причин ви не встигаєте зайнятися приготуванням паски у будні, Велика субота, яка в 2025 році припадає на 19 квітня, стане для вас чудовою альтернативою. Цей день – останній перед святом, коли ще можна спокійно пекти паску, а потім освятити її разом з іншими стравами.

Страсна п’ятниця

Страсна п’ятниця – це день, коли згадують розп’яття Ісуса Христа, і для багатьох це час для роздумів і спокою. Хоча в деяких родинах вважається, що в цей день не слід займатися хатніми справами, таких церковних заборон на випікання пасок немає. Тому, якщо вам зручно пекти в цей день, сміливо займайтеся цим, головне – робіть це з чистими помислами.

Фарбування яєць

Фарбувати яйця – це традиція, яка не обходить жодного святкування Великодня. Якщо ви плануєте робити писанки, що вимагають багато часу та уваги, тоді почати їх виготовлення можна ще з початку Великого посту. А ось для крашанок найкращий час – Велика субота. Після того, як більшість підготовчих робіт будуть завершені, ви зможете спокійно насолоджуватися фарбуванням яєць і додати останні штрихи до святкового декору.