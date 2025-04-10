Великдень не має сталої дати у календарі

Великдень у 2025 році збігається по датах у православній (юліанський календар) та західній (григоріанський календар) традиціях і святкується 20 квітня. Це рідкісний випадок, але цілком можливий. The Page пояснює, від чого це залежить.

Чому дата Великодня щороку інша

Великдень не має сталої дати у календарі, адже обчислюється за астрономічними подіями, а не календарними числами. Основний принцип визначення дати – це зв’язок із весняним рівноденням і фазами Місяця.

Православні церкви орієнтуються на юліанський календар, тоді як католицькі й протестантські – на григоріанський. Різниця між цими календарями зараз становить 13 днів. Але дата Великодня залежить не лише від календаря, а ще й від пасхалії – спеціальних обчислень, заснованих на:

дні весняного рівнодення (21 березня);

першому повному місяці після нього;

і першій неділі після цього повного місяця.

Саме така система і пояснює щорічні зміни: у західній християнській традиції Великдень може припасти на будь-яку неділю в проміжку від 22 березня до 25 квітня, а в православ’ї – між 4 квітня та 8 травня, оскільки там використовується юліанський календар. Інколи ж дата збігається в обох традиціях, і свято святкують разом.

Коли дати збігаються

Іноді повний місяць і весняне рівнодення випадають так, що обидві пасхалії, і західна, і східна, дають одну й ту саму неділю як дату святкування. Це трапляється приблизно раз на 5–10 років.

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