Страсний тиждень називається також Великою Седмицею

20 квітня 2025 року віряни відзначатимуть одне з найважливіших свят у християнському календарі – Великдень. Однак перед цією великою подією є тиждень, який особливо виділяється серед інших – це Страсний тиждень. Для багатьох він є періодом глибоких духовних переживань, коли кожен вірянин намагається підготуватися до Великодня через молитви, очищення та покаяння. Водночас це також і час, коли багато людей працюють у своїх садах та городах, готуючи землю до весняних посадок. Але чи дозволяє церква працювати в цей період і які звичаї та прикмети супроводжують цю традицію, пише ТСН.

Народні прикмети та заборони в Страсний тиждень

Згідно з народними віруваннями, Страсний тиждень, зокрема і день Великодня, є періодом, коли земля не приймає насіння. Вважалося, що якщо в ці дні висадити рослини або провести інші городні роботи, то посіви не дадуть хорошого врожаю: вони можуть не прорости, або ж виростуть слабкими і недорозвиненими. Також існувала прикмета, що в понеділок, першого дня Страсного тижня, якщо посадити рослини, дощ може залити їх, а в середу — град знищить всю культуру. Тому зазвичай селяни утримувалися від будь-яких польових робіт, присвячуючи цей час духовним практикам та підготовці до свята.

Страсний тиждень називається також Великою Седмицею. Це період, коли згадуються останні дні життя Ісуса Христа, тому робота в полі або саду в цей час вважалася не лише забороненою, а й шкідливою для духовного розвитку. Всі фізичні роботи, включаючи догляд за рослинами, виконувалися в обмеженому обсязі, оскільки це могло відволікати від основної мети цього періоду – покаяння та молитви. Навіть у день Великодня не дозволялося займатися важкою працею, щоб не порушити святковий настрій і не накликати на себе біду.

Рекомендації священиків

Хоча Біблія не містить конкретних заборон щодо роботи в саду чи на городі під час Страсного тижня, священнослужителі все ж таки радять утримуватися від будь-якої фізичної праці в цей період. Страсний тиждень – це час для духовного очищення, молитви та зосередження на важливих моментах християнської віри, що відображаються в останніх днях земного життя Ісуса Христа. Церква рекомендує присвятити цей час роздуми, покаяння та підготовку до Великодня, залишивши повсякденні турботи на потім.

Водночас, якщо у вас є необхідність виконати термінові справи, наприклад, полити город, то це не вважається гріхом.