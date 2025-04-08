Вербна неділя символізує вхід Ісуса Христа до Єрусалима

Вербна неділя – це одне з головних свят у християнському календарі, яке відзначається за тиждень до Великодня. Це важливий момент перед початком Страсного тижня, який готує вірян до святкування Христового Воскресіння.

У 2025 році, з огляду на зміни в церковному календарі, важливо дізнатися, чи вплинули ці нововведення на дату святкування Вербної неділі. Детальніше про це пише «РБК-Україна».

Дата Вербної неділі у 2025 році

Вербна неділя символізує вхід Ісуса Христа до Єрусалима, коли люди зустрічали його, стеляючи перед ним пальмові гілки. В Україні пальмові гілки були замінені на вербові, оскільки верба є символом відродження і оновлення. У цей день віряни приносять до церкви вербові гілочки для освячення, а потім, зберігають їх удома як оберіг.

Цей звичай має глибокий духовний зміст: верба символізує відновлення життя, а Вербна неділя нагадує про можливість духовного відродження навіть після важких періодів у житті.

Вербна неділя є шостою неділею Великого посту і відкриває Страсний тиждень, який веде до Великодня. У 2025 році це свято припадає на 13 квітня.

Чи вплинув новий церковний календар на дату свята

З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар, що призвело до зміщення дати неперехідних свят на 13 днів раніше.

Однак, оскільки Вербна неділя є перехідним святом, її дата залежить від дати Великодня. Великдень обчислюється як перша неділя після першого повного місяця, який настає після весняного рівнодення (21 березня).

Для обчислення дати Великодня є спільне правило для всіх християн, незалежно від календаря. Тому, хоча святкування Великодня може не збігатися між різними конфесіями, цього року всі християни святкуватимуть Великдень 20 квітня.

Таким чином, зміни в церковному календарі не вплинули на дату Вербної неділі, оскільки вона визначається безпосередньо від Великодня.