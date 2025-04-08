На Вербному тижні заборонено розважатися та веселитися

У понеділок, 7 квітня, розпочався Вербний тиждень. Період, сповнений особливих традицій та деяких обмежень. В цей час віряни готуються до найбільшого християнського свята, приділяючи увагу духовному очищенню. Що можна робити і чого слід уникати під час Вербного тижня, пишуть «Українські Новини».

Що не можна робити тиждень перед Вербною неділею

У народі вірили, що протягом усього тижня не варто займатися важкою фізичною працею та прибиранням, оскільки існував ризик привабити труднощі й випробування в життя. Водночас варто уникати будь-яких конфліктів та сварок. Адже негативні емоції в цей період можуть притягнути нещастя. Зокрема, це також стосується пліток, брехні та образ.

На Вербному тижні заборонено розважатися та веселитися. Річ у тім, що віряни готуються до Великодня, тому мають присвятити час молитви та духовному очищенню. Крім цього, християнам не рекомендується вживати алкоголь та переїдати, щоб не захворіти найближчим часом.

Що дозволено робити під час Вербного тижня

За церковним уставом, у суботу та неділю Вербного тижня дозволено деяке послаблення посту. Так, у Лазареву суботу можна їсти ікру, а в саму Вербну неділю дозволяється вживати рибу. Це стало частиною традиційного святкового столу.

Лазарева субота

У Лазареву суботу православні згадують чудо воскресіння Лазаря. В цей день вважалося дуже важливим підтримувати гарний настрій і позбуватися від негативних думок. Скарги на життя, сварки та обговорення інших людей вважалися неприпустимими. За посівним календарем, цього дня дозволялося сіяти горох, адже вірили, що він принесе рясний врожай.

Вербна неділя

Це свято, коли християни відзначають Вхід Господа в Єрусалим. На Вербну неділю дозволяється їсти рибу. Віряни обов'язково відвідують нічні чи ранкові служби, де освячують квітучі гілочки верби. Після цього освячені гілки приносять додому і легенько б'ють ними родичів, бажаючи їм здоров'я та добробуту, при цьому кажучи: «Не я б'ю, верба б'є – віднині за тиждень буде Великдень».