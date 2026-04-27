Уродженець Узбекистану керував Закарпатською облпрокуратурою у 2020-2022 роках

Колишній керівник прокуратури Закарпатської та Миколаївської областей Дмитро Казак подав позов з вимогою виплатити йому 4,8 млн грн заробітної плати. Про це йдеться в ухвалі Харківського окружного адмінсуду, опублікованій 22 квітня.

Зокрема, Дмитро Казак хоче стягнути з держави 3,7 млн грн недоотриманої зарплатні у Харківській обласній прокуратурі у 2015-2019 роках та понад 1,1 млн грн – у Запорізькій прокуратурі (2019-2020). Йдеться про період, коли правоохоронцям за рішенням Кабміну обмежували розмір окладів, не застосовуючи при розрахунку актуального прожиткового мінімуму.

Наразі суд залишив позов без руху – до виправлення неточностей. Експрокурор має вказати поважні підстави для поновлення строку звернення до адмінсуду та зазначити адресу проживання. На сторінці Дмитра Казака в лінкедіні вказано, що він проживає в шведському Лінчьопінгу і шукає роботу.

Нагадаємо, Дмитро Казак працював керівником Закарпатської прокуратури у 2020 –2022 роках, а наступні два роки очолював прокуратуру Миколаївщини.

Посадовець вийшов на пенсію за інвалідністю у 2022 році, коли йому було 33 роки. У 2025 році пенсію Казака тимчасово урізали до 42 тис. грн через загальні обмеження на спецпенсії, однак він виграв суд проти Пенсійного фонду України і став отримувати по 156 тис. грн щомісяця.