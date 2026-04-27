Партизани передали ЗСУ дані про ураження в Криму

У ніч на понеділок, 27 квітня, українські безпілотники масовано атакували анексований Крим. Про це повідомив партизанський рух «Атеш» в телеграм-каналі.

«Активна фаза почалася близько 21:00 і тривала до 01:30 – кілька годин безперервних ударів і роботи ППО. Атака йшла хвилями з різних напрямків. Закінчилася атака приблизно о 05:30 ранку», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що перші вибухи зафіксували в районах аеродромів «Кача» та «Бельбек». Перед прильотами спостерігалися пуски ракет ППО, після чого відбувалися потужні детонації.

Невдовзі вибухи чули на аеродромах «Кача», «Бельбек» і в районі міста Саки.

Інтенсивну роботу ворожої ППО очевидці зафіксували біля ТЕС в районі Балаклави. Після кількох пусків установки переходили на гарматне озброєння, зазначають партизани.

Вибухи також охопили Севастополь та околиці, Фіолент, Сапун-гору, центр міста, Бахчисарайський район.

Усі дані про ураження агенти військового партизанського руху передали Силам оборони України.

Нагадаємо, у ніч на 26 квітня СБУ завдала ударів по військово-морській базі російського флоту в Севастополі, а також по військовому аеродрому «Бельбек». Спецпризначенцям вдалось уразити три військові кораблі, винищувач, навчальний центр чорноморського флоту РФ, штаб радіотехнічної розвідки сил ППО та радіолокаційну станцію.

