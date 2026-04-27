Розлив олії стався на площі 400 на 200 м

Внаслідок російського обстрілу Чорноморська на Одещині 26 квітня у море вилилася соняшникова олія зі знищеного резервуара. Розлив стався в акваторії Чорноморського порту, повідомили у пресслужбі держекологічної інспекції Південно-Західного округу у понеділок, 27 квітня.

За даними інспекції, російський обстріл 26 квітня пошкодив інфраструктуру морського торгівельного порту «Чорноморськ». Внаслідок атаки зайнялася пожежа, яка зруйнувала резервуар із соняшниковою олією. В резервуарі зберігалося 6000 т олії.

«На території встановлено бар’єри для стримування розтікання, перекрито дощову каналізацію, щоб не допустити потрапляння залишків продукції у водне середовище. Державні інспектори під час виїзду провели обстеження місця події», – повідомили у пресслужбі інспекції.

Зазначається, що забруднення ґрунтів олією не зафіксували, оскільки ділянка має бетонне покриття. Водночас на воді біля порту утворилася пляма орієнтовним розміром 400 на 200 м. Для того, щоб стримати розтікання, спеціалісти розгорнули бонові загородження.

Наразі інспекція оцінює рівень забруднення морської води. Після результатів аналізів експерти розрахують суму збитків.

Нагадаємо, у ніч на 27 квітня росіяни також атакували Одеську область. Дрони завдали ударів по житлових секторах Одеси та портовій інфраструктурі в району.