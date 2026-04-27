Внаслідок атаки постраждали багатоповерхівки та готель

У ніч на понеділок, 27 квітня, російські окупанти вдарили дронами по Одесі. Під удар потрапили житлові квартали та цивільна інфраструктура, понад 10 людей постраждали, повідомили голова Одеської МВА Сергій Лисак та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Про загрозу застосування безпілотників проти Одеси Повітряні сили повідомили близько 01:00. Згодом у місті пролунали кілька вибухів.

За даними Сергія Лисака, росіяни атакували дронами житлову інфраструктуру у трьох районах міста – Приморському, Київському та Хаджибейському. Внаслідок атаки постраждали 13 людей, серед них – двоє дітей. 10 людей звернулися за медичною допомогою.

«У Приморському районі зафіксовано найбільше пошкоджень: постраждали житлові будинки, готель та об'єкти в центрі міста. Тут отримали поранення більшість постраждалих, включаючи дітей», – повідомив голова МВА.

Доповнено 08:42. У пресслужбі ДСНС повідомили про 11 поранених внаслідок російської атаки на Одесу.

«Через влучання у багатоповерхівку зруйновано квартири, виникла пожежа. Також пошкоджено приватний будинок та квартиру на 15-му поверсі. Виникло загоряння готелю, автівок, вантажівок та дачних будинків. Вогонь охопив недіючий магазин та споруди одеського фунікулера», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

На місцях атак працюють правоохоронці та рятувальники.

Доповнено 09:18. У пресслужбі Адміністрації морських портів України повідомили, що в ніч на 27 квітня росіяни атакували портову інфраструктуру Одеської агломерації, а також обʼєкти, які забезпечують роботу Українського морського коридору.

«Внаслідок атаки пошкоджено енергетичний об’єкт на території вантажного термінала, виникли локальні загоряння, які оперативно ліквідовано відповідними службами. Також під час руху Українським морським коридором було атаковано торгівельне судно RAMCO (прапор Науру). Судно отримало незначні пошкодження, загоряння на борту ліквідовано екіпажем», – повідомили у пресслужбі адміністрації.

Доповнено 11:22. Олег Кіпер повідомив, що кількість постраждалих зросла до 14 людей, із них двоє дітей.

Нагадаємо, у ніч на 24 квітня росіяни атакували Одесу дронами, внаслідок чого загинуло літнє подружжя. Ще 15 людей зазнали поранення. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки.