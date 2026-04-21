Внаслідок обстрілів постраждали багатоповерхові будинки

У ніч на вівторок, 21 квітня, російські окупанти масовано атакували безпілотниками Суми. Один з БпЛА влучив у дах медичного закладу, повідомили виконувач обовʼязків мера Сум Артем Кобзар та пресслужба Нацполіції.

За даними правоохоронців, одразу кілька ударів припали на спальний район. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, в них вибиті вікна. Також постраждали припарковані автомобілі.

Артем Кобзар повідомив, що також зафіксоване влучання в дах одного з місцевих медичних закладів.

Спочатку правоохоронці повідомили про шістьох постраждалих внаслідок атаки, проте згодом голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що кількість потерпілих зросла до 15 людей. Серед них – троє дівчат 13, 15 та 17 років.

«Більшість постраждалих внаслідок нічної атаки російських безпілотників – люди літнього віку. Усім надається необхідна медична допомога», – повідомив Григоров.

За попередніми даними, у сімох з 15 постраждалих травми легкого та середнього ступеня. Багато з ним мають гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, 20 квітня росіяни атакували околиці Києва, спрямувавши дрони на будинок радника міністра оборони Сергія «Флеша» Бескрестнова. Реактивний дрон типу Shahed врізався у стіну його будинку, внаслідок чого той зруйнувався, а Безкрестнов отримав поранення.