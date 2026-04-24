Під ударом БпЛА опинилися житлові будинки

У ніч на п'ятницю, 24 квітня, російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинуло літнє подружжя, ще 15 людей дістали поранення. Про наслідки атаки повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, а також Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За словами Лисака, жертвами удару стали чоловік і жінка, яким було по 75 років. Ще 15 людей отримали поранення, наразі восьмеро постраждалих перебувають у лікарнях. Медики надають їм необхідну допомогу.

У ДСНС уточнили, що під ударом опинилися будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Після влучання в триповерховий житловий будинок сталися руйнування квартир і виникла пожежа. Також російська атака зруйнувала дві двоповерхові житлові будівлі. Рятувальники евакуювали звідти 20 мешканців, серед яких були двоє дітей, а також врятували одну людину.

Крім того, російський безпілотник влучив у ще один двоповерховий будинок. Саме там загинуло подружжя, ще одна людина дістала поранення. З будівлі евакуювали 16 мешканців.

Психологи ДСНС працювали на місцях ударів упродовж усієї ночі. Допомогу отримали понад 50 людей, серед яких троє дітей, які перебували у стані сильного стресу.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 23 квітня, російські війська здійснили масовану атаку дронами на Дніпро. Внаслідок ударів загинули двоє людей та ще 13 мешканців отримали поранення.