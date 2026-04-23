У ніч на четвер, 23 квітня, російські війська здійснили масовану атаку дронами на Дніпро. Внаслідок ударів загинули двоє людей, ще восьмеро дістали поранення. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

«Двоє людей загинули, восьмеро дістали поранень. Одна людина досі не виходить на звʼязок», – написав він.

Відомо, що серед постраждалих – двоє дітей: дівчата віком 9 та 14 років.

За даними Повітряних сил, у напрямку Дніпра вночі рухалися кілька груп російських ударних безпілотників. Внаслідок атаки в місті зазнала пошкоджень житлова забудова. Зокрема, один із дронів влучив у багатоповерховий будинок, через що спалахнули квартири. У будівлі зруйновано помешкання на трьох поверхах.

Також пожежі виникли в кількох районах міста – горіли автомобілі та магазин.

Нагадаємо, в ніч та вранці середи, 22 квітня, російські війська завдали ударів по залізничній та портовій інфраструктурі в Одеській області та в Запоріжжі. Внаслідок атаки на Запоріжжя загинув працівник «Укрзалізниці», а в Одесі були пошкоджені причали.