Пошкоджений обстрілом на Запоріжжя потяг

У ніч та вранці середи російські окупанти завдали ударів по залізничній та портовій інфраструктурі в Одеській області та в Запоріжжі. Внаслідок атаки на Запоріжжя загинув працівник «Укрзалізниці», а в Одесі пошкоджені причали.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що у ніч на 22 квітня росіяни вдарили по портовій інфраструктурі на Одещині. До того Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу для Одеського району. Згодом віцепремʼєр-міністр з відновлення Олексій Кулеба повідомив, що росіяни вдарили по портовій інфраструктурі Одеси.

Внаслідок таки пошкоджені місцеві портові обʼєкти. На місці влучань виникли пожежі. На фото, оприлюднених Кіпером, видно понівечені вантажні вагони та згорілі товари.

За даними Олексія Кулеби, внаслідок російської атаки пошкоджені причали порту, складські приміщення, обʼєкти портових операторів та залізничну інфраструктуру.

Згодом, вранці 22 квітня, росіяни атакували Запоріжжя, удар також припав на залізничну інфраструктуру. За даними Кулеби, окупанти вдарили по сортувальному парку залізничної станції «Запоріжжя-Ліве».

«У момент удару на колії перебував поїзд з електровозом. Смертельно травмовано помічника машиніста. Чоловік загинув», – повідомив міністр.

Машиніста потяга госпіталізували з пораненнями.

Нагадаємо, напередодні, у ніч на 21 квітня, росіяни масовано атакували безпілотниками Суми. Один з БпЛА влучив у дах медичного закладу. Внаслідок атаки постраждали щонайменше 15 людей, троє з яких – діти.